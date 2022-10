PlayLab w Porcie Łódź – nowa bezpłatna przestrzeń zabaw dla dzieci

PlayLab dostępny jest bezpłatnie zarówno dla gości indywidualnych Portu Łódź, jak również dla grup zorganizowanych – dzieci z okolicznych placówek oświatowych. Szkoły podstawowe i przedszkola mogą korzystać z przestrzeni od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, po uprzednim zapisie na konkretną datę i godzinę. Na gości indywidualnych PlayLab czeka od poniedziałku do piątku między godzinami 14.00 a 20.00 i w soboty od godziny 10.00 do 20.00. Przestrzeń jest zlokalizowana obok sklepu BEL-POL. Można z niej korzystać do końca listopada.