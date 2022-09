Plecaki Vans i New Balance hitami sprzedaży w Carrefourze

Hity sprzedażowe wyprawki szkolnej w Carrefour

Inflacja w znacznym stopniu wpłynęła na zmianę postaw konsumenckich. Z obserwacji wyborów zakupowych tegorocznej oferty artykułów szkolnych wynika, że klienci w czasie wzrostu cen stawiają na jakościowe produkty, które mogą posłużyć przez dłuższy czas. Trend ten widać szczególnie na przykładzie popularności markowych plecaków z modelami marek Vans i New Balance na czele, które okazały się jednymi z najpopularniejszych pozycji z oferty “back to school” sieci Carrefour.

Wyprawka szkolna w czasie inflacji

Sieć Carrefour przygotowała ofertę asortymentu szkolnego dostosowanego do każdego portfela z akcjami promocyjnymi. Co tydzień dostępne są nowe rabaty do 25% taniej na markowe produkty, w tym m.in. plecaki, worki czy piórniki. Dodatkowe rabaty są dostępne dla kupujących z aplikacją Mój Carrefour. Carrefour przygotował też gotowe zestawy za 100 zł, 150 zł i 200 zł. Dodatkowo od 29 sierpnia trwa wyprzedaż do -30% na wybrane artykuły szkolne.

Lista TOP10 najlepiej sprzedających się artykułów szkolnych w sieci Carrefour Polska w dniach 22-28.08.2022 to: papier xero A4/50, plecak Vans, drewniane kredki Bambino 12 kolorów, plecak St.Right, papier xero HP, plecak Factor, okładki szkolne A5, długopis Bic Round Stic, plecak New Balance, farby plakatowe 12 kolorów.