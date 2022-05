Płyny mało ekologiczne. Konsumenci chcą szamponów w kostce

Produkty sprzedawane w postaci „stałej” obejmują mydło, szampon, środki do czyszczenia twarzy, odżywki, środki do demakijażu i wiele innych.

W odpowiedzi na rosnącą troskę konsumentów o zrównoważony rozwój i naturalność, coraz więcej sprzedawców detalicznych oferuje takie produkty jako alternatywę dla produktów płynnych.

Produkty w postaci stałej mają wiele zalet. Po pierwsze, nie zawierają wody, są zero waste i zastępują plastikowe butelki, dzięki czemu idealnie nadają się do bardziej odpowiedzialnej pielęgnacji. Ponadto odpowiadają na zapotrzebowanie konsumentów na bardziej naturalne produkty i często są wegańskie. Produkty w postaci stałej są również praktyczne, ich kształt sprawia, że ​​łatwo je zabrać ze sobą w drogę lub w podróż.

Carrefour jednym z pionierów

Carrefour niedawno wprowadził w Belgii własną gamę produktów stałych pod własną marką Carrefour Soft Green. W asortymencie znajdują się szampony, mydła i dezodoranty. Jedna kostka szamponu może wystarczyć na pięćdziesiąt do stu myć, co odpowiada dwóm klasycznym plastikowym butelkom szamponu w płynie. Dezodoranty są sprzedawane w opakowaniach w 100% nadających się do recyklingu.

Monoprix

We Francji firma Monoprix opracowała gamę organicznych, stałych produktów do higieny osobistej pod marką własną w ramach szerszych działań, które maja na celu poszerzenie oferty kosmetyków naturalnych i bardziej odpowiedzialnych. Pod marką własną BIO w asortymencie znajdują się pasty do zębów, mydła, dezodoranty i szampony. Wszystkie produkty posiadają certyfikat Ecocert i posiadają etykietę CosmeBio, wykonane z co najmniej 98% składników pochodzenia naturalnego. Ponadto przedmioty są eko-pakowane w papierowe, kartonowe lub metalowe pudła i są produkowane we Francji.

Rynek produktów „stałych” jest wciąż niewielki, ale asortyment tych produktów rośnie, a wraz z większą liczbą kostek na półce zwiększa się widoczność tej kategorii. Oczekuje się wzrostu sprzedaży kategorii „zielonych” kosmetyków.