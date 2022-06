Po bojkocie nie ma śladu - klienci wrócili do Auchan

Aplikacja Pana Paragon prześledziła paragony z sobót (od 12 marca do 11 czerwca 2022 roku). Dane przedstawiają procent liczby paragonów z poszczególnych sklepów w stosunku do liczby wszystkich paragonów dodanych do aplikacji PanParagon.

– Statystyki nie pozostawiają złudzeń: w ostatnich miesiącach bojkot na paragonach przestał być widoczny. W przypadku sieci Auchan, w kwietniu informowaliśmy o ponad dwukrotnym spadku zainteresowania produktami tego sklepu w stosunku do 12 marca. Jednak w maju Polacy zwiększyli częstotliwość zakupową w hipermarketach Auchan, a wraz z początkiem czerwca udział procentowy paragonów z tej sieci sklepów wrócił do stanu sprzed bojkotu – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.



Podobna sytuacja przedstawia się w sieci Decathlon. W tym przypadku większą odwilż w zakupach było widać już w drugiej połowie kwietnia i od tego czasu liczba paragonów z tej sieci dodawanych do aplikacji cały czas rośnie. - Jesteśmy w pełni sezonu letniego i popyt na produkty pochodzące z tego jest znacznie większy. Dodatkowo asortyment Decathlonu jest na tyle unikalny, że nie tak łatwo zastąpić go w innych sklepach – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Po przeanalizowaniu paragonów w Leroy Merlin, na przestrzeni ostatnich miesięcy widać zarówno zwiększoną częstotliwość zakupową, jak i spadki w tym zakresie. W maju zakupy w tej sieci kształtowały się na wyższym poziomie niż w sobotę przed powszechnym bojkotem, natomiast w pierwsze soboty czerwca zainteresowanie asortymentem tego sklepu było najmniejsze w ciągu całego badanego okresu. Spadki te ciężko jednak powiązać z działaniami bojkotującymi.

Szczegółowe dane zostały przedstawione na poniższej grafice.

Gazetki promocyjne: większe zainteresowanie produktami z sieci Auchan

W aplikacji PanParagon można przeglądać gazetki promocyjne większości sklepów obecnych na rynku polskim. W celu dokładniejszej analizy bojkotu eksperci z aplikacji postanowili sprawdzić zainteresowanie produktami promocyjnymi sieci Auchan.

– Jeśli chodzi o gazetki promocyjne sieci Auchan to w kwietniu informowaliśmy o spadku ich klikalności aż o 75 proc. w stosunku do 17 marca. Jednak z biegiem czasu zaważyliśmy, że zainteresowanie produktami objętymi zniżką w tej sieci sklepów zaczęło wzrastać. W czerwcu statystyki te nadal nie są takie jak przed bojkotem, jednak widać, że nasi użytkownicy znacznie częściej zaglądają do promocji oferowanych przez sklepy Auchan – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji zakupowej PanParagon. – Warto nadmienić, że w ostatnich miesiącach klikalność tego obszaru aplikacji jest mocno eksplorowana przez polskich konsumentów. Szalejąca inflacja i wzrost cen z pewnością przyczyniają się do tego, że Polacy szukają oszczędności w codziennych zakupach. To również może być przyczyną zaniechania działań bojkotujących sklepy Auchan. W obecnych czasach to cena, nie idea może grać główną rolę – dodaje.