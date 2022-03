Po co Nestle, Auchan i Danone wyrzucały pieniądze na badania, skoro nie potrafią rozpoznać megatrendu?

Firmy z obszaru FMCG od lat wydają ogromne kwoty na badania co jest trendem dziś i co stanie się nim jutro. Ankietują konsumentów, śledzą zachowania w internecie, zatrudniają futurologów. Potem deklarują zgodnie z zapotrzebowaniem, że wyznają te same wartości co my - ich konsumenci. Dlaczego więc Nestle, Danone, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin nie są w stanie przyzwoicie odpowiedzieć na megatrend "StandwithUkraine"?