Po panice cukier można kupić od 4,99 zł do 11 zł za kg. W rok podrożał o 100 proc.

Przed paniką, cukier w dyskontach kosztował ok. 3,25 zł. Po panice, w czasie której cukru nie było kosztuje 4,99 zł. Nadal są przy nim tabliczki - limit 10 kg. Jednak większość z nas, po zrobieniu zapasów, nie kupuje nawet 1 kg. W tym samym czasie w Żabce cukier kosztował 5,20 zł, ale podobnie jak w innych osiedlowych sklepach podrożał do 6,99 zł. W niektrórych niezależnych sklepach czy na stoiskach można spotkać cukier w cenie 11 zł za kg, ale nie ma na niego chętnych. Jeszcze w sierpniu 2021 za 1 kg cukru płaciliśmy ok. 2,5 zł.

Jak wynika z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), eksport cukru i wyrobów cukierniczych w 2021 roku wygenerował przychód w wysokości 2,8 mld euro, co stanowiło 7 proc. wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski.



W 2021 r. z Polski wyeksportowano cukier o wartości 357 mln euro, o 23 proc. wyższej niż przed rokiem. W okresie od stycznia do maja 2022 roku odnotowano wzrostu wartości eksportu cukru i wyrobów cukierniczych o 17 proc. do 1,2 mld euro.