Po prostu Ż - nowa kampania reklamowa marki Żywiec

„Po prostu Ż” – oto hasło nowej kampanii reklamowej Żywca. Marka po raz kolejny udowadnia, że w życiu nie chodzi o to, by osiągać wszystko, ale by czerpać z niego radość. Kampania wpisuje się w pozycjonowanie Żywca, który od 2015 roku w ramach „Chce się Ż” opowiada o polskim apetycie na życie i zachęca, by w życiu śmiało sięgać po to, co cieszy. Tegoroczna idea ukazana została w spotach reklamowych, które od 16 marca można oglądać w kanałach ogólnopolskich i tematycznych oraz w internecie.

„W Ż pierwszy przełam lody”, „Ż pełną gamą” czy „Ż jest warte zachodu” – to hasła pojawiające się w najnowszej kampanii reklamowej Żywca. W każdej z historii ukazanych w spotach zobaczymy ludzi, którzy cieszą się życiem, czerpiąc z niego to co najlepsze – np. nurka „przybijającego piątkę” z wielorybem, czy fana niezapomnianych zachodów słońca na pustkowiu.

Nowe spoty można oglądać od 16 marca w stacjach ogólnopolskich i tematycznych oraz w internecie. Oprócz kampanii telewizyjnej zaplanowano również działania w mediach społecznościowych.

Przeczytaj także: Pilsner Urquell wystartował z globalną kampanią

Za komunikację ATL odpowiada 2012 Agency, za działania w kanale digital i w social mediach – agencja VMLY&R, a za działania BTL – agencja JUST. Reżyserem spotu jest Kuba Michalczuk,

produkcją zajął się Opus Film, postprodukcją obrazu – Platige Image, a postprodukcją dźwięku – Ztudio&Burza. Media planuje i kupuje dom mediowy Starcom. Wsparcie PR zapewnia agencja Hope.