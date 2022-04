Po zamknięciu 1000 sklepów Inditex znów inwestuje w placówki stacjonarne

Telefony zamiast kas

Najważniejsze otwarcie w tym roku miało miejsce w historycznym wieżowcu Edificio España w Madrycie. Łącznie oba sklepy zajmują powierzchnię 9 000 mkw., z czego 5 000 mkw. to powierzchnia handlowa. Inditex dokłada szczególnych starań w celu stworzenia nowej koncepcji dla Zary: nowy czteropiętrowy sklep ma wiele nowych funkcji, których głównym celem jest jak największe wypełnienie luki między kanałami online i offline. Na przykład zakupy bezgotówkowe stają się normą dzięki przestronnej strefie kas samoobsługowych. Dzięki usłudze Pay&Go kupujący mogą płacić telefonem komórkowym z dowolnego miejsca w sklepie, skanując kody QR na odzieży.

Nowa aplikacja umożliwia również kupującym rezerwację przymierzalni lub produktu z wyprzedzeniem, a zwrot paczek jest teraz możliwy bez udziału pracownika. Wchodząc do sklepu, odwiedzający mogą również zobaczyć szczegółową mapę sklepu na swoim smartfonie. Mapa pokaże także, gdzie znajduje się konkretny produkt.

Nowe działy

W sklepie Zara pojawiły się także nowe działy: kącik kosmetyczny, dział sportowy i – po raz pierwszy – dział z bielizną: do tej pory linia bielizny była dostępna tylko w internecie. Ta silna cyfrowa łączność jest już widoczna na planie piętra: prawie połowa całej powierzchni nie jest powierzchnią handlową, ale zajmuje ją duży magazyn, który jest wykorzystywany zarówno przez dwa sklepy fizyczne, jak i e-commerce.

Uderzające jest to, że Inditex ponownie tak intensywnie inwestuje w fizyczne sklepy: w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii grupa zacisnęła pasa i zamknęła prawie tysiąc punktów sprzedaży. Jednocześnie firma mocno zainwestowała w sprzedaż internetową, która już teraz stanowi jedną czwartą całej sprzedaży. Stopniowo jednak modowy gigant chce wprowadzić madryckie nowości do innych lokalizacji właśnie po to, by wzmocnić swoją omnichannelową propozycję. W Madrycie zmierzą się z konkurencją japońskiego Uniqlo, który właśnie otworzył w pobliżu sklep o powierzchni 2000 mkw.