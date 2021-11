Pobijemy rekord w Black Friday? Może zadziałać myślenie, że potem będzie jeszcze drożej

Rosnące zainteresowanie sprzedawców działaniami promocyjnymi, sugeruje, że sprzedaż podczas Black Week i Black Friday będzie tym roku rekordowo wysoka.

- Sam Czarny Piątek dopiero się rozpoczyna, ale porównując liczbę wiadomości wysyłanych między poniedziałkiem a czwartkiem z początkiem Black Week z ubiegłego roku, widzimy, że jest ich o 48 proc. więcej. Co prawda ubiegły rok był nietypowy, bowiem przez niemal cały listopad z powodu pandemii zamknięte były galerie handlowe, więc sens miało tylko promowanie sprzedaży online, ale również w porównaniu z 2019 r. tegoroczny wynik jest jak na razie o 39 proc. lepszy niż w analogicznym okresie dwa lata temu. O ile w 2020 r. dominującym nastrojem wśród sprzedawców i klientów była niepewność, teraz widać powracający optymizm - mówi Maja Wiśniewska, marketing manager SMSAPI.

Kupować teraz, bo będzie tylko drożej?

- Widać to również w naszym ostatnim badaniu, gdzie zapytaliśmy konsumentów o plany związane z Black Friday. Tylko co piętnasta osoba mówiła, że nie weźmie w nim udziału, 30 proc uzależniało zrobienie zakupów od atrakcyjności ofert proc, a prawie 2/3 respondentów zadeklarowało w ciemno udział w Black Friday. Co więcej, aż 67 proc. Polaków odkładało większe zakupy, by kupić upatrzone produkty okazyjnie w czasie Black Friday. Najwyraźniej doniesienia o wysokiej inflacji oraz problemach z zakupem elektroniki nie zachęcają do szukania promocji, wręcz przeciwnie - lepiej upolować coś z atrakcyjnym rabatem teraz, bo potem może być sporo droższe - uważa ekspertka.