Pociąg Tyskiego od 4 grudnia będzie jeździł po Polsce

Pociąg Tyskiego pojawił się w zeszłorocznej kampanii świątecznej marki i cieszył dużym zainteresowaniem konsumentów. Teraz marka Tyskie Kompanii Piwowarskiej postanowiła przenieść go ze świata reklamy do rzeczywistości tworząc przestrzeń do rozmów. W pociągu będą mogli przejść na Ty zwycięzcy konkursu organizowanego przez markę.

Kampanię promuje spot wyreżyserowany przez duet reżyserski Konqubinat (Karolinę Lewicką i Tomka Kapuścińskiego) za produkcję odpowiada dom produkcyjny OTO Film, a za postprodukcję studio Televisor. Za realizację kampanii online odpowiadają agencje: Gong i Huta 19 im. Joachima Fersengelda, która jest także odpowiedzialna za działania PR. Organizacją konkursu zarządza Afekt Agencja Reklamowa. Zakupem mediów zajął się dom mediowy Zenith Media.