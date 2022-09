Początek roku szkolnego wpłynie na zwiększenie sprzedaży w Europie

W ramach analizy trendów zakupowych Mastercard SpendingPulse™, która od czerwca uwzględnia również dane z Polski, firma zmierzyła poziom sprzedaży detalicznej w Europie w kluczowym okresie przygotowań do powrotu dzieci do szkoły. Analitycy Mastercard oczekują, że całkowita sprzedaż detaliczna wzrośnie w perspektywie rok do roku, a przyczynią się do tego m.in. rosnące ceny, jak i zwiększony popyt konsumencki.