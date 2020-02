Poczta Polska inwestuje w automaty paczkowe i punkty odbioru. Cel: pozycja lidera

Przemysław Sypniewski, prezes zarządu, Poczta Polska, fot. materiały prasowe

Poczta Polska przedstawiła znowelizowaną strategię na lata 2020-2024. Wynika to z faktu, że rynek tradycyjnej papierowej korespondencji spada o 9 proc. rocznie, a wartość rynku KEP (Kurier-Ekpres-Paczka) rośnie o 14 proc. rocznie. - Chcemy rozwijać usługi paczkowo-kurierskie i logistyczne - mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej. Przychody z tego segmentu miałyby wynieść 2,1 mld zł w 2024 roku.

Aby tak się stało Poczta Polska musi zwiększyć rentowność usług paczkowo-kurierskich oraz przepustowość sieci, aby obsłużyć rosnący wolumen paczek i dużych gabarytów zamawianych przez klientów online. - Jesteśmy w gronie liderów KEP, ale by wygrać z działającymi w Polsce międzynarodowymi przedsiębiorstwami, konieczne są inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne i informatyczne. Planujemy na ten cel przeznaczyć 1,9 mld zł. Chcemy uruchomić trzy nowe sortownie, zakupić osiem maszyn paczkowych, a także wdrożyć pięć kluczowych systemów informatycznych, które będą kosztować ok. 600 mln zł - podkreśla Przemysław Sypniewski.

Obecnie KEP odpowiada za 18 proc. przychodów, a w 2024 roku ma stanowić 24 proc. przychodów spółki.

Operator planuje również rozwój sieci odbioru. Obecnie Poczta Polska wspólnie z partnerami (PKN Orlen, Żabka, kioski Ruchu) ma 12 tys. punktów odbioru przesyłek. Do końca roku sieć powiększyć się o kolejne 3 tys. punktów. Wzrośnie też liczba automatów paczkowych. Obecnie jest ich 200. Na koniec roku ma być 500, a w 2024 roku - 4 tys. Maszyny są ustawiane przy Biedronkach i w na Pocztach w strefach czynnych 24h/7. Firma rozmawia także z kolejnymi sieciami, przy których maszyny do odbioru paczek zostaną zainstalowane. Projekt prowadzony jest wspólnie z firmą Swipbox. Już obecnie co 5 paczka kierowana przez Pocztę Polską, odbierana jest w punktach odbioru, a w pikach zamówień (np. Święta), co 3. z nich. Docelowo, aby pokryć całą Polskę siecią odbioru, Poczta powinna posiadać 25 tys. punktów odbioru.

Firma planuje także rozwój usług dla klientów i poprawę ich satysfakcji. W tym roku uruchomione zostaną placówki, w których w ciągu 5 minut będzie można odebrać paczkę, awizo oraz zostać obsłużonym jako klient biznesowy z większą liczbą listów poleconych. Firma oczekuje, że w 2024 roku wskaźniki zadowolenia z jej usług będą oscylowały wokół 80 punktów.

Firma rozwija też sprzedaż towarów poza pocztowych i obecnie jest 2. po Empiku siecią sprzedaży i dystrybucji książek. Jako przykład podano sprzedaż w punktach Poczty Polskiej 50 tys. książek Olgi Tokarczuk, czyli jedną trzecią całej sprzedaży jej książek, od czasu informacji o nagrodzie Nobla.

W latach 2015-2016 przychody spółki oscylowały wokół 5,4 mld zł. Na koniec 2024 roku mają być o 2 mld zł większe, przy spadających przychodach z dostarczania tradycyjnej korespondencji, która obecnie odpowiada za 65 proc. przychodów, a w 2024 będzie odpowiadać za 53 proc. przychodów. Prezes Sypniewski powiedział, że dokładne dane finansowe za 2019 rok będą znane pod koniec marca, po ich zaudytownaniu, ale wszystkie spółki celowe w ramach firmy były zyskowne,

78 proc. pracowników Poczty Polskiej z rzeszy 80 tys. zatrudnionych zarabia pensję minimalną. Wzrost płacy minimalnej z 2600 zł do zapowiadanych 3000 zł w ocenie zarządu wiązałby się z koniecznością wyasygnowania dodatkowych 600 mln zł. Jednak jeszcze w 2016 roku większość pracowników Poczty zarabiała 1920 zł brutto.