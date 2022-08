Poczta Polska walczy z sieciami na ofertę artykułów szkolnych

Asortyment dostępny w placówkach pocztowych uzupełniono o produkty niezbędne każdemu uczniowi.

Są wśród nich towary niezbędne zarówno młodszym, jak i nieco starszym uczniom: artykuły piśmiennicze, zeszyty, bloki, teczki, naklejki i okładki na zeszyty, farby, kredki, flamastry, kleje, piórniki, worki szkolne, gumki, nożyczki, pędzelki, plastelina, temperówki, zestawy geometryczne, lektury szkolne, wydawnictwa edukacyjne dla dzieci itp.

Tańsza wyprawka na poczcie

Poczta Polska ułatwia zrobienie tańszych zakupów w ramach wyprawki szkolnej nie tylko w placówkach pocztowych. Od lipca w ramach akcji „Back to school” zachęca do współpracy sklepy internetowe prowadzące sprzedaż towarów i akcesoriów szkolnych dla dzieci i młodzieży. Tym, które przyłączą się do akcji, umożliwia skorzystanie ze specjalnej oferty dla realizowanych przez spółkę przesyłek kurierskich. W pierwszy weekend września Poczta Polska, wraz z partnerami akcji, zorganizuje akcję darmowych dostaw.

Handel to jeden z obszarów działalności Poczty Polskiej. W ubiegłym roku klienci zakupili w placówkach pocztowych towary, w tym artykuły szkolne za prawie 350 mln zł. Dane za pierwsze półrocze br. wskazują, że w roku 2022 spółka osiągnie dodatnią dynamikę w zakresie sprzedaży towarów.