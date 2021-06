Poczta Polska wdrożyła aplikację dla przewoźników

Aplikację mSpeed umożliwia śledzenie informacji o przebiegu transportu ładunków paletowych, fot. mat. pras.

Od czerwca Poczta Polska wdrożyła nową aplikację mobilną mSpeed, umożliwiającą rejestrację i śledzenie informacji o przebiegu transportu ładunków paletowych w czasie rzeczywistym.

Aplikacja jest dedykowana przewoźnikom realizującym odbiory i doręczenia przesyłek paletowych

To kolejny krok w stronę rozwoju technologicznego Poczty Polskiej, w kontekście podniesienia poziomu obsługi i wzrostu satysfakcji klientów

mSpeed – tak nazywa się nowa aplikacja, którą Poczta Polska sprofilowała specjalnie pod obsługę rosnącego wolumenu przesyłek paletowych, aby zapewnić swoim klientom sprawniejszą koordynację przeprowadzanych operacji logistycznych. Jest to aplikacja na telefon komórkowy lub tablet, dedykowana kierowcom realizującym odbiory i doręczenia przesyłek paletowych. Program umożliwia rejestrację i śledzenie informacji o przebiegu transportu ładunków w czasie rzeczywistym. Obsługuje kontekstową komunikację spedytora z kierowcą w zakresie realizowanych zadań.

mSpeed dla przesyłek paletowych

- mSpeed to najnowsze rozwiązanie Poczty Polskiej w zakresie obsługi logistycznej rosnącego wolumenu przesyłek paletowych. Wdrożyliśmy je z myślą o współpracujących klientach, aby ułatwić im proces dystrybucji ładunków gabarytowych. Planujemy stały wzrost technologiczny, w kierunku jeszcze efektywniejszej obsługi operacji związanych z transportem paletowym – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej S.A.

Urządzenie mobilne, na którym działa aplikacja mSpeed przypisane jest do kierowcy, a nie do konkretnego auta, co pozwala na włączenie w proces logistyczny zarówno stałych przewoźników, jak i jednorazowych podwykonawców. Dzięki aplikacji mSpeed kierowca w czasie rzeczywistym przyjmuje zadania i rejestruje oraz aktualizuje poszczególne etapy ich realizacji, w tym: załadunek i rozładunek palet, statusy odbioru i dostawy z uwzględnieniem anomalii, skany oraz zdjęcia dokumentów potwierdzających realizację dostawy oraz wcześniej zdefiniowane obowiązkowe raportowanie wykonywanych czynności. Dyspozytor ma możliwość lokalizacji kierowcy w trakcie obsługi rejonu, pozostając z nim w stałym kontakcie poprzez wbudowany do aplikacji komunikator.