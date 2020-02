Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin

W związku z zawieszeniem operacji lotniczych przez linie lotnicze do Chin oraz brakiem innych możliwości transportowych do tego kraju, Poczta Polska wprowadza od 4 lutego do odwołania zawieszenie przyjmowania przesyłek pocztowych kierowanych do Chin.

Poczta dodaje, że w przypadku dotychczasowo wysłanych przesyłek do Chin mogą wystąpić opóźnienia w ich doręczaniu.

Według komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 31 stycznia 2020 r. nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.