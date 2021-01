Podatek handlowy to 1,3 proc. przychodów Dino

DM BDM w swojej rekomendacji podwyższył cenę docelową dla Dino do 245 PLN/akcję ze 142 PLN/akcję i przy bieżących poziomach cenowych zmienił zalecenie na Redukuj.

- Po publikacji lepszych niż zakładaliśmy odczytów w 2-3Q’20, zdecydowaliśmy się na podniesienie prognoz w kolejnych latach. Uważamy, jednak że bieżący konsensus jest zbyt optymistyczny, biorąc pod uwagę wymagającą bazę z ubiegłego roku (1/3Q’20, wpływ COVID-19 na decyzje zakupowe) oraz wprowadzane w ’21 zmiany legislacyjnie (podatek od obrotu, opłata cukrowa) - podają analitycy.

Ich zdaniem dwa nowe przepisy z pewnością zdecydowanie przełożą się na ceny i w ich opinii mogą wpływać na zmiany w kształtowaniu się koszyków zakupowych i części popytu. - Mamy na myśli podatek od sprzedaży detalicznej, który w przypadku Dino może w ’21 wynieść ok. 162 mln zł (1,3% przychodów) oraz opłatę cukrową, która dotyczy wszystkich napojów słodzonych (udział produktów tego typu w koszyku zakupowym szacowano na podstawie danych GUS na 8-10%). Tym samym może mieć to wpływ na kształtowanie dynamik sprzedażowych - wyjaśniają analitycy.

Oszacowano, że przychody ze sprzedaży w latach 2020-21 wzrosną odpowiednio do 10,1-12,6mld

PLN (+32%/24% r/r).

Grupa poinformowała, że w 4Q’20 otworzyła 125 sklepów, co łącznie dało ok. 1,5 tys. placówek (+23% r/r) oraz 583 tys. mkw. powierzchni handlowej. - Spodziewamy się utrzymania tendencji sprzedażowych z poprzednich kwartałów i prognozujemy wzrost przychodów r/r o 29% i odczytu sprzedaży porównywalnej na poziomie ok. 10%. Prognozujemy, że EBITDA zwiększyła się do 289 mln PLN, a zysk netto do 183 mln PLN. W ujęciu całorocznym dałoby to ok. 10,1 mld PLN

obrotów, EBITDA w wys. 1,0 mld PLN i wynik netto w kwocie 624 mln PLN. W ’21 Dino wejdzie z wymagająca bazą sprzedażową i EBITDA z 1Q’20 (podobna sytuacja czeka nas w 3Q’21), kiedy to

część obrotów była „napompowana” przez zakupy klientów na zapas w obawie przed restrykcjami związanymi z COVID19. Zwracamy także uwagę na wejście w życie podatku detalicznego, który zapewne w dużej mierze będzie przerzucony na klientów, a także na wprowadzenie opłaty cukrowej, która już odbiła się znacząco na cenach napojów słodzonych. Uważamy, że może to mieć przełożenie na popyt na część koszyka zakupowego i tym samym ograniczać po części dynamiki sprzedażowe. Prognozujemy, że w bieżącym roku grupa wypracuje ok. 12,6 mld PLN przychodów, ok. 1,23 mld

PLN EBITDA i 768 mln PLN. W modelu przyjmujemy, że grupa zachowa w ’21 wysokie dwucyfrowe tempo otwarć sklepów, co będzie się wiązało z CAPEX-em na poziomie ok. 1,1 mld PLN.

W kolejnych latach zakładamy stopniowe wyhamowanie dynamik tempa otwarć (do ’22-‘23 powinno ono jednak być dwucyfrowe; grupa działa przede wszystkim w regionie Polski Południowo-Zachodniej i ma dużo miejsca do rozwoju w pozostałych województwach). W modelu przyjmujemy, że pierwsza dywidenda dla akcjonariuszy pojawi się dopiero w ’23. Nie spodziewamy się także, aby Dino w najbliższej przyszłości zdecydowała się na rozwój w formie akwizycji - czytamy w rekomandacji.