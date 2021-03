Podatek reklamowy a handel - wylewanie dziecka z kąpielą?

Podatek od reklam będzie kolejną daniną wprowadzoną w tym roku? Fot. Shutterstock

Na początku lutego Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt podatku od reklam. Nowa opłata miałaby przynosić państwu ok. 800 mln zł w skali roku, a środki byłyby przeznaczone m.in.na pomoc w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Nowa ustawa ma wejść w życie już na początku lipca 2021 r. Czy tak się stanie? Wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 16 marca br. ws. węgierskiej daniny od reklam może dać i Polsce zielone światło na jego wprowadzenie.

Nowy rok obrodził podatkami. Wszedł w życie podatek handlowy oraz podatek cukrowy. Teraz na horyzoncie pojawił się podatek od reklam. I choć dotyczyć będzie on głównie mediów, rykoszetem uderzy także w handel i branżę spożywczą.

Stawka składki od reklamy wyniesie w Polsce 5 proc. i obejmie m.in. międzynarodowe koncerny cyfrowe. Zgodnie z proponowaną wersją projektu, składka będzie dotyczyć reklam konwencjonalnych i internetowych.

- Składką z tytułu reklamy konwencjonalnej będą objęte przychody z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie, umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy oraz zamieszczania reklamy w prasie, a będzie ona wnoszona przez podmioty, które osiągnęły łączne przychody z tego tytułu ponad kwotę 1 mln zł – w przypadku nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy i ponad kwotę 15 mln zł – w przypadku zamieszczania reklamy w prasie – podano w uzasadnieniu projektu.

W przypadku reklam internetowych płatnikami będą podmioty lub grupy podmiotów, spełniające dwa warunki. Chodzi o globalne przychody na poziomie ponad 750 mln euro oraz przychody uzyskiwane na terenie Polski na poziomie przekraczającym 5 mln euro w danym roku obrotowym.

Ministerstwo Finansów póki co analizuje 150 uwag do projektu podatku, które wpłynęły do 16 lutego br. Rząd przekonuje, że wszystkie podwyżki przeznaczone zostaną na obronę gospodarki przed wpływami pandemii.

Media wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec planów wprowadzenia podatku reklamowego. Ale zaniepokojone są nie tylko one. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców krytycznie odnosi się do propozycji wprowadzenia tej daniny. - Nasze stanowisko umotywowane jest dwoma kluczowymi czynnikami: jesteśmy przeciwnikami zarówno podatków sektorowych, jak i wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych obciążeń w czasie epidemii oraz w okresie odbudowy gospodarki - podaje ZPP.

Jak zauważa organizacja, proponowany podatek byłby kolejnym nowym obowiązkiem fiskalnym dla firm, wprowadzonym w relatywnie krótkim czasie, mimo pierwszej od trzydziestu lat recesji gospodarczej w Polsce. Jak swoje działania motywuje rząd?

Na ratunek małym sklepom i firmom?

Tadeusz Kościński, szef resortu finansów na łamach WNP.PL tłumaczył zasadność dalszego procedowania podatku od mediów w następujący sposób: - Przez ostatnie pięć lat straciliśmy prawie 1/3 naszych polskich sklepów. Duże międzynarodowe sieci handlowe przejmują te sklepy. A przejmują, bo duże sklepy ściągają do siebie klientów poprzez reklamy. Uważamy, że prędzej czy później koszt tego podatku od reklam przejdzie na nich. To media przerzucą ten dodatkowy dla siebie koszt na swoich zleceniodawców. Im droższa będzie reklama, to mniej jej będzie i większe szanse będą mieli przez to polscy przedsiębiorcy.

Czy rzeczywiście? Branża spożywcza od samego początku podnosiła szereg zastrzeżeń do nowego pomysłu rządu. I ma na temat ewentualnych skutków tej daniny odmienne zdanie od ministra Kościńskiego.

- Składka z tytułu reklamy negatywnie wpłynie na działalność firm spożywczych poprzez nieuniknioną podwyżkę cen czasów i powierzchni reklamowych. Dla sektora produkcji żywności, który boryka się ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19 oraz wprowadzonymi w tym roku dodatkowymi opłatami, w tym opłatą cukrową obejmującą branżę napojową, dalszy wzrost kosztów funkcjonowania jest niezrozumiały i nieakceptowalny - uważa Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Ekspert nie ma wątpliwości co do tego, że opodatkowanie reklamy zwiększy przewagę konkurencyjną produktów sprzedawanych pod markami sieci dyskontowych (private labels) nad produktami sprzedawanymi przez producentów pod ich własnymi markami. - Produkty private labels nie muszą się reklamować, ponieważ i tak mają zapewnione miejsce na półce sklepowej. Wzrost kosztów reklamy koniecznej dla rozwoju marek producentów, oznacza osłabienie ich konkurencyjności względem marek należących do sieci dyskontowych - dodaje dyrektor PFPŻ.

Gazetki jak prasa, czyli reklama dla wybranych

W ocenie Polskiej Izby Handlu podatek reklamowy może doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców, ponieważ nadawcy i dostawcy usług w mediach przeniosą koszty tego obciążenia na reklamodawców – handel i producentów. – Przeniesienie kosztów, jakie spowoduje ta danina na reklamodawców, nie odstraszy raczej najsilniejszych zagranicznych graczy rynkowych jak dyskonty, realizujących obroty rzędu dziesiątek miliardów złotych. Może jednak wpłynąć na decyzje dotyczące wydatków reklamowych mniejszych operatorów rynkowych, działających na niższych rentownościach i mających mniejsze budżety reklamowe – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Gdyby podatek wszedł w życie dotknąłby także gazetki reklamowe. Zgodnie z definicją zawartą w prawie prasowym gazetki reklamowe wydawane przez sieci sklepów są prasą, ponieważ ukazują się nie rzadziej niż raz w roku, a prócz tego mają swój tytuł i datę publikacji. Za umieszczanie w nich reklam produktów sieci pobierają opłaty od dostawców. To generuje przychody. Zatem zgodnie z konstrukcją proponowanego przez rząd nowego podatku, jeśli przychód ten przekroczy 15 mln zł w roku, zostanie obłożony podatkiem (stawka 2 proc. lub 6 proc.). Handel i farmacja są wiodącymi na rynku reklamodawcami.

– Należy pamiętać, iż zwłaszcza dla mniejszych graczy rynkowych dla których kosztowne kampanie w mediach są niedostępne cenowo, gazetka stanowi ważny kanał komunikacji z klientami. Warto podkreślić, iż zgodnie z badaniami Nielsena z 2020, gazetki to jedno z kluczowych źródeł komunikacji marketingowej i znacząco wpływa ono na efektywność sprzedaży. Dalsze nakładanie opłat negatywnie wpłynie na promocję szczególnie mniejszych polskich podmiotów – przekonuje przedstawiciel PIH.

Zgadza się z nim Wojciech Chromik, menedżer w firmie Grant Thornton. – Zwiększone koszty promocji swoich produktów w gazetkach sieci mogą stanowić wyzwanie dla mniejszych dostawców. Jeśli wsparcie ich marek – nie tak silnych i rozpoznawalnych jak te międzynarodowe – będzie wymagało większych nakładów finansowych, mogą stanąć przed dylematem podniesienia ceny produktu dla konsumenta. Rezygnacja z promocji w gazetce narazi ich na straty związane ze zmniejszeniem obrotów – uważa ekspert.

Więcej na portalspozywczy.pl