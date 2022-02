Podatnik Bezgotówkowy - jak otrzymać ulgę za rozliczenia cashless?

W ramach projekt Podatnika Bezgotówkowego przedsiębiorcy mogą korzystać z jednego z dwóch pakietów.

Pakiet SILVER, czyli ulga na terminal w podatku dochodowym

Wydatki za nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych są nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale takżeodliczane ponownie w 100% od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

- Ulga obejmuje szereg kosztów związanych z obsługą transakcji płatniczych, takich jak opłaty za najem, opłaty interchange czy opłaty systemowe. Maksymalna wysokość odliczenia to 1000 zł rocznie, a w przypadku podatników zwolnionych z kas rejestrujących jest to aż 2500 zł – tłumaczy wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nie przyjmowali płatności bezgotówkowych przy użyciu terminali przez ostatni rok, oraz ci, którzy korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie płatności bezgotówkowych po zakończeniu programu. Tacy podatnicy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat odkąd zaczęli ponosić koszty obsługi transakcji płatniczych

Pakiet GOLD, czyli podatnik bezgotówkowy

Podatnik bezgotówkowy to Klient Premium, który otrzymał dwie korzyści. Wyższą, bezterminową ulgę na terminal i najszybszy zwrot VAT w całej Unii Europejskiej.

- Rewolucją jest to, że jego status badany jest co miesiąc/kwartał całkowicie automatycznie. Jedyne co musi zrobić podatnik to wyrazić chęć otrzymania szybkiego zwrotu klikając w checkbox w przesyłanym za dany okres pliku JPK. Automatyzm to nie tylko wygoda ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Żadnych formalności, żadnych dokumentów i żadnego miejsca na pomyłkę. Status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK – wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Pakiet oferuje przedsiębiorcom:

- Ulgę na terminal w podatku dochodowym, który działa bezterminowo. Odliczenie przysługuje w wysokości 200%, a maksymalny jego limit to 2000 zł rocznie. Oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na obsługę płatności bezgotówkowych, podatnik zmniejszy dochód o 3 zł. Najpierw o złotówkę jako koszt uzyskania przychodu, a potem o kolejne 2 zł – w ramach ulgi. Z preferencyjnej ulgi na terminal skorzysta przedsiębiorca który będzie podatnikiem bezgotówkowym co najmniej przez 7 miesięcy w roku podatkowym.

- Najszybszy w Europie zwrot VAT. Środki pojawią się na koncie podatnika w maksymalnie 15 dni. To 4 razy szybszy zwrot VAT niż dotychczasowe standardowe 60 dni. A co za tym idzie, szybkie pieniądze na koncie podatnika i duża korzyść płynnościowa.