Podaż jaj przed Wielkanocą może być mniejsza od zapotrzebowania

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w której zrzeszonych jest około 65 procent rynku jaj w Polsce, zaleca konsumentom, aby w tym roku nie czekali do ostatniej chwili z zakupem jaj na Wielkanoc. Izba obawia się, że ilość jaj, którą będą w stanie w tym roku mogli przygotować producenci może być mniejsza od zapotrzebowania.

- Od kilku tygodni popyt na jaja jest bardzo duży. Co więcej, o towar z handlem nowoczesnym konkuruje przemysł przetwórczy oraz kupcy zagraniczni. Prowadzi to do stopniowego wzrostu cen i pewności zbytu wśród producentów, którzy mogą się w tym roku nie zgodzić na udział w akcjach promocyjnych największych sieci handlowych, które chcą kupować jaja po kosztach wytwarzania – wyjaśnia Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Dyrektor Izby zwraca także uwagę na sytuację związaną z epidemią koronawirusa. I nie chodzi tu tylko o występujące ostatnio w Polsce wzmożone zakupy konsumenckie, ale także o problemy hodowców kur nieśnych na północy Włoch. Włochy są bowiem trzecim największym producentem jaj w Europie. Kłopoty z produkcją i dystrybucja jaj w tym kraju odbijają się również na sytuacji rynkowej w Polsce ponieważ polscy producenci w wielu miejscach zastępują włoskich. Hodowcy kur nieśnych podkreślają także, że zmagają się obecnie z brakiem pracowników, z istotnym wzrostem kosztów sanitarnych oraz z problemami transportowymi. Wszystko to powoduje, że producenci jaj są mniej skłonni do udziału w akcjach promocyjnej sprzedaży jaj gdyż muszą dbać o płynność swoich firm na wypadek dłuższego trwania tej nadzwyczajnej sytuacji.