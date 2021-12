Podniesienie pensji minimalnej oraz składki zdrowotnej wpłynie na rynek pracy

- Kwota wolna od podatku dotycząca umowy o zlecenie jest rozliczana w picie rocznym, co może doprowadzić do sytuacji, w której pracownik w styczniu dostanie mniejszą stawkę godzinową niż w grudniu, a różnicę będzie mógł odebrać dopiero za rok. W związku z tym można spodziewać się nacisków na pracodawców, aby zwiększyli stawki godzinowe do poziomu wyższego niż ten, co był na rynku w poprzednim roku, tym samym generując kolejne wydatki dla samych przedsiębiorców – mówi Mariusz Hoszowski, prezes Smart Work.

Co więcej, zmienią się także regulacje prawne w kwestii cudzoziemców – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Chodzi tutaj o zmiany legislacyjne ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Zmiany w ustawie mają doprowadzić do sytuacji, w której oświadczenia wydawane przez powiatowe Urzędy Pracy pozwolą obywatelom 6 krajów ze Wschodu pracować w Polsce przez dwa lata.

Szereg kolejnych problemów

Mimo ułatwień związanych z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce, z drugiej strony w 2022 roku możemy spodziewać się jeszcze większych problemów z pozyskiwaniem pracowników z zagranicy. Jak podaje prezes Smart Work, jednym z powodów tej tendencji jest zapowiedziany wzrost stawki minimalnej godzinowej z 9.60 na 12 euro przez nową koalicję rządzącą w Niemczech, co znacząco wpłynie na decyzje migracyjne naszych wschodnich sąsiadów:

- 2022 to rok poszukiwań nowych kierunków, z których będziemy mogli pozyskiwać kadry pracownicze. Choć lwią część stanowić będą Ukraińcy i Białorusini, możemy zwrócić się ku Indonezyjczykom, Hindusom oraz Wietnamczykom. Warto wspomnieć także o coraz liczniejszych grupach Meksykanów i pracowników z Afryki. Niestety musimy mieć przy tym świadomość, że mimo wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących łatwiejszej legalizacji pobytu cudzoziemców w naszym kraju, największym ograniczeniem nadal będzie niewydolność urzędów wojewódzkich przy wydawaniu decyzji pozwalających na pracę oraz bardzo długi proces wydawania wiz w polskich placówkach dyplomatycznych. Dzieje się tak z racji ogromnych zaległości przy wydawaniu tych pozwoleń, których pozbycie się zajmie minimum pierwsze pół roku.

Popyt na pracowników produkcyjnych

Czy coś dobrego będzie czekać pracodawców w 2022 roku? Mimo problemów z łańcuchem dostaw, zauważalny jest aspekt ponownego otwierania i zatrudniania pracowników w fabrykach, które na początku pandemii były zamknięte przez kilka miesięcy. Choć część ich dostaw utknęła w portach, przedsiębiorcy pomagają sobie dostawami lotniczymi.

- Specjaliści mówią o roku 2022 jako o okresie, w którym pojawią się zjawiska swego czasu przez nas przewidziane, czyli skrócenie łańcucha dostaw i przeniesienie produkcji z Chin. Jest to dla nas pozytywna wiadomość, ponieważ Polska jest już w tym momencie zapleczem produkcyjnym dla Niemiec oraz innych krajów, a przenoszenie produkcji z Chin dodatkowo przyczyni się do wzrostu inwestycji zagranicznych. Proces ten w sposób oczywisty zwiększy popyt na pracowników produkcyjnych - podsumowuje ekspert.