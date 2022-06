Podniesienie progu kradzieży o 300 zł zachętą dla zawodowych złodziei?

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji negatywnie ocenia przyjętą przez Komisję Nadzwyczajną do Spraw Zmian w Kodyfikacjach poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, podwyższającą próg pomiędzy kradzieżą stanowiącą wykroczenie a kradzieżą będącą przestępstwem z 500 zł do 800 zł.