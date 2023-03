Podpaski zamiast kwiatka? Ceny w sklepach szaleją

Eksperci z aplikacji PanParagon prezentują wyniki badania, w którym sprawdzili, o ile wzrosły wydatki Polek na produkty niezbędne przy menstruacji.

– PanParagon to aplikacja, w której można m.in. przeglądać gazetki promocyjne czy przechowywać paragony w formie elektronicznej. I to właśnie anonimowe dane z paragonów, jakie wpływają do naszego systemu stanowią podstawę naszych analiz. Wraz ze zbliżającym się Dniem Kobiet przyjrzeliśmy się wydatkom Polek na podstawowe produkty higieniczne i porównaliśmy zmiany na przestrzeni ostatnich 2 lat. W badaniu ujęliśmy okres od stycznia do lutego w 2021, 2022 i 2023 roku – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Ceny podpasek i tamponów. Jest coraz drożej

W celu dokładniejszej analizy eksperci przyjęli uniwersalną dla większości marek liczbę sztuk znajdujących się w jednej paczce danej kategorii produktu. W przypadku wkładek higienicznych oferta rożnych producentów jest na tyle zróżnicowana, że przy porównywaniu kosztów przyjęty został zakres od 40 do 60 sztuk.

Jakie są zatem średnie koszty przy każdej menstruacji?

Bolesne dni i bolesne wydatki

Jak pokazują wyniki badania, wpływ inflacji widoczny jest także w tego typu artykułach. W 2021 roku za paczkę 20 sztuk podpasek kobiety płaciły średnio 4,94 zł. W tym roku koszty za ten produkt wzrosły do 6,85 zł. W ciągu dwóch lat to różnica prawie 2 zł. To oznacza, że wydatki na tak podstawowy produkt zwiększyły się o 37 proc. W przypadku tamponów za paczkę z 32 sztukami w opakowaniu panie płaciły średnio 4,24 zł. W 2023 roku wydatki wzrosły o 27 proc.

– Największe różnice w kwotach widniejących na paragonach odnotowaliśmy w przypadku wkładek higienicznych. W ciągu dwóch lat wydatki kobiet na ten produkt wzrosły aż o 57 proc. – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Wydatki Polek na artykuły higieniczne

Wydatki-Polek-na-podstawowe-artykuly-higieniczne.png

Ubóstwo menstruacyjne w Polsce?

W ostatnich latach mówi się o ubóstwie menstruacyjnym. Warto jednak wiedzieć, że problem ten nie dotyka tylko kobiet z najbiedniejszych regionów świata, ale także z Polski.

W tej sytuacji różnice w kosztach, jakie przestawiają eksperci aplikacji PanParagon, dla sporej części Polek mogą być ogromną przeszkodą. Inflacja może znacznie pogłębiać ubóstwo menstruacyjne w naszym kraju. Są jednak sposoby, które mogą minimalizować ten problem.

– Istnieje wspaniała inicjatywa, w ramach której w szkołach, placówkach, urzędach czy firmach kobiety mogą korzystać z darmowych produktów higienicznych. W toaletach zawieszone są różowe skrzyneczki, w których można znaleźć podpaski, tampony, wkładki chusteczki do higieny intymnej. W naszej firmie takie rozwiązanie cieszy się dużym powodzeniem. Różowa skrzyneczka jest nie tylko wygodna w “nagłych’ sytuacjach, ale także może nieść pomoc kobietom czy dziewczętom, których często nie stać na produkty niezbędne podczas menstruacji – dodaje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.