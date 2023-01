Podróbki produktów pomogły Aldi osiągnąć rekordową sprzedaż świąteczną

Aldi odnotował rekordową sprzedaż świąteczną z 26-proc. wzrostem po tym, jak własne wersje czekoladek, chipsów i alkoholu okazały się niezwykle popularne wśród kupujących.

Aldi oferuje szereg alternatywnych, często znacznie tańszych wersji produktów dużych marek. Dużym wzięciem cieszą się świąteczne produkty, jak np. Ballycastle firmy Aldi (kopia likieru Bailey's).

Detalista wyprzedził sieć Morrisons, stając się czwartą co do wielkości siecią supermarketów w Wielkiej Brytanii, ponieważ handel generowany jest przez zwiększony popyt ze strony klientów, którzy chcą obniżyć koszty.

Aldi odnotował rekordową sprzedaż świąteczną z 26-proc. wzrostem po tym, jak własne wersje czekoladek, chipsów i alkoholu okazały się niezwykle popularne wśród kupujących. Sieć dyskontów ujawniła, że sprzedaż w grudniu po raz pierwszy osiągnęła 1,4 mld funtów (1,58 mld euro) na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii, ponieważ wiele rodzin zdecydowało się na Boże Narodzenie ograniczyć budżet zakupowy w obliczu kryzysu kosztów utrzymania.

Aldi oferuje szereg alternatywnych, często znacznie tańszych wersji produktów dużych marek. Dużym wzięciem cieszą się świąteczne produkty, jak Ballycastle firmy Aldi (kopia likieru Bailey's) czy Jacobs Crackers i własny gin, które znacząco zwiększały sprzedaż.

Ballycastle Irish Country Cream 70 cl kosztował 4,49 funtów (5 euro) w porównaniu z litrową butelką oryginalnej sprzedawanej za 22 funtów (24,86 euro) w sklepach Sainsbury's – oszczędność ponad 15 funtów na litrze (prawie 17 euro).

180-gramowa torba Tortilla Chips, przeceniona wersja Doritos, kosztuje zaledwie 79 pensów (ok.0,9 euro) w porównaniu do 2 funtów (2,26 euro) za 200 g w Tesco.

Litrowa butelka Coca-Coli z Sainsbury's kosztuje kupujących 2,25 funta (ok. 2,54 euro), podczas gdy Vive Cola z Aldi kosztuje zaledwie 47 pensów (0,53 euro).

Moser Roth, belgijskie muszle czekoladowe kosztują 2,69 funtów (3 euro), podczas gdy Guylian Seashells Boxed Chocolates w tym samym rozmiarze 5,50 funtów w Tesco (ok. 6,22 euro) – ponad dwukrotnie więcej.

Aldi, który ma około 990 sklepów na Wyspach, podkreślił wysoką sprzedaż świeżych produktów mięsnych z drobiem i wieprzowiną, która wzrosła w grudniu o 28 proc. Odnotował również blisko 30-proc. skok sprzedaży deserów chłodzonych, a także serów, których sprzedaż zwiększyła się o ok. 50 proc.

Przekąski, jak chipsy i orzechy, wykazały ponad 40-proc. dynamikę, ponieważ Mistrzostwa Świata w Katarze po raz pierwszy zbiegły się z okresem poprzedzającym Boże Narodzenie.

Aldi oraz Lidl są najszybciej rozwijającymi się sieciami w Wielkiej Brytanii

Wszystko to dzieje się kilka miesięcy po tym, jak detalista wyprzedził sieć Morrisons, stając się czwartą co do wielkości siecią supermarketów w Wielkiej Brytanii, ponieważ handel generowany jest przez zwiększony popyt ze strony klientów, którzy chcą obniżyć koszty w obliczu rosnących rachunków za energię i wysokiej inflacji – informuje dailymail.co.uk.

Jak dodaje, miesięczne dane branżowe konsekwentnie pokazują, że Aldi oraz Lidl są najszybciej rozwijającymi się w Wielkiej Brytanii sieciami sklepów spożywczymi podczas kryzysu związanego z kosztami utrzymania, w trakcie którego konsumenci szukają oszczędności.

W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych rywali, Aldi i Lidl wciąż otwierają wiele nowych sklepów. Jednak działania mające na celu utrzymanie kontroli nad cenami zmniejszyły zyski zarówno Aldi, jak i Lidla.

- W tym roku Boże Narodzenie było poświęcone rodzinie i piłce nożnej, ponieważ ludzie zebrali się, aby świętować w sposób, z jakiego nie cieszyliśmy się od lat. Wkraczając w nowy rok obiecujemy klientom, że otrzymają w Aldi najniższe ceny w Wielkiej Brytanii, bez względu na wszystko – mówi cytowany przez dailymail.co.uk Giles Hurley, dyrektor generalny Aldi w Wielkiej Brytanii i Irlandii. - Klienci kupili ponad 48 mln ciastek mince pie, a specjalnie wyselekcjonowany baleron dekoracyjny okazał się szczególnie popularny, oprócz tradycyjnych opcji z indyka - dodaje.

W zeszłym miesiącu Aldi został uznany na najtańszy supermarket w Wielkiej Brytanii w listopadzie, a kupujący zaoszczędzili prawie 27 funtów (ponad 30 euro) na koszyku artykułów – przytacza dane dailymail.co.uk.

Koszyk towarów w sklepie budżetowym kosztował średnio 77,21 funtów (87,25 euro), według analizy przeprowadzonej przez „Which?”, porównującej ceny koszyka zawierającego 48 popularnych artykułów spożywczych w ośmiu największych brytyjskich supermarketach. Ten sam koszyk np. w Waitrose kosztował średnio 104,11 funtów (117,64 euro), co oznacza, że ​​był droższy o 26,90 funtów (ok. 30,4 euro).