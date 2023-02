Podwyżka inflacyjna już nie wystarcza na codzienne zakupy. Polacy boją się o zarobki

W ramach badania Radar konsumencki ARC Rynek i Opinia co miesiąc pokazuje kilka wskaźników dotyczących nastrojów konsumenckich. Wskaźniki te to różnica między odsetkiem odpowiedzi negatywnych a odsetkiem odpowiedzi pozytywnych w danym temacie.

Analizując wyniki z lutego wyraźnie widać, że nastroje konsumenckie pozostają na zbliżonym poziomie jak w styczniu bieżącego roku, zaś sam wskaźnik optymizmu pozostał całkowicie bez zmian. Wskaźnik optymizmu konsumenckiego pozostał na niezmienionym poziomie (16 punktów).

Zmniejszyły się obawy dotyczące:

- utraty pracy (z poziomu minus 51 na poziom minus 45)

- dalszego wzrostu cen (z poziomu 71 na poziom 70)

- sytuacji gospodarczej w Polsce (z poziomu minus 56 na poziom minus 52)

Zwiększyły się obawy dotyczące stabilności zarobków (z poziomu 30 punktów na poziom 26 punktów). Zwiększyła się też gotowość zakupowa Polaków (z poziomu minus 47 punktów na poziom minus 43 punktów).

Podwyżki inflacyjne - czy Polacy je otrzymają?

- Optymizm Polaków ustabilizował się, natomiast zmianie uległ wskaźnik dotyczący stabilności zarobków. Być może jest to związane z faktem, że trudniej jest otrzymać podwyżkę „inflacyjną” i zarobki przy wysokich cenach mogą okazać się niewystarczające. Warto zauważyć, że wskaźnik oceny sytuacji gospodarczej Polski ulega poprawie, natomiast oczekiwania inflacyjne się systematycznie od grudnia zmniejszają. Niższy wskaźnik dotyczący stabilności zarobków może też wpływać na obniżenie wskaźnika oceny jakości życia, gdyż te wskaźniki są mocno ze sobą skorelowane – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Radar konsumencki to nowy projekt badawczy ARC Rynek i Opinia, w ramach którego raz w miesiącu respondentom – Polakom w wieku od 18 do 65 lat, zadawane są te same pytania, dotyczące m.in. nastrojów, oceny polskiej gospodarki, planów zakupowych czy stabilności zatrudnienia.