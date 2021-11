Podwyżki cen energii - gdzie szukać oszczędności w obiektach handlowych?

Jeszcze trudniejsza sytuacja jest w innych krajach europejskich, gdzie ceny na lokalnych giełdach kształtują się na poziomie nawet powyżej 200 euro za MWh.

Taniej już nie będzie?

Obecnie jednym z ważniejszych elementów wpływającym na wysokie stawki jest cena uprawnień do emisji CO2 – aktualnie wynosi ona niecałe 61 euro za 1 tonę wyprodukowanego dwutlenku węgla. Co jeszcze sprawia, że jest drogo?

– Jest co najmniej kilka czynników odpowiadających za tę sytuację. Wzrosty cen surowców energetycznych - węgla i gazu związane z mniejszą podażą tych surowców na rynkach oraz kwestiami geopolitycznymi takimi jak presja na uruchomienie NordStream 2. Wpływ mają również rekordowe niskie zapasy gazu w magazynach krajów europejskich i presja na ich uzupełnienie, a także dłuższe okresy bezwietrznej pogody w Europie Zachodniej wpływające na mniejszą niż zakładano produkcję energii z farm wiatrowych – wyjaśnia Paweł Trojanowski, Ekspert ds. Energy i Business Development Manager w Sescom.

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku możemy być świadkami dwucyfrowej podwyżki energii. We wrześniu prezes Państwowego Koncernu Energetycznego Enea zapowiadał zgłoszenie 40 procentowej podwyżki do Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorcy jak mogą – bronią się przed wzrostem cen energii. Niektórzy szukają tańszych dostawców energii, inni zaś próbują redukować koszty energii ograniczając moce przerobowe. Eksperci zwracają uwagę, iż to działanie może doprowadzić do problemów zaopatrzeniowych i jakościowych w wielu sektorach. Ci, którzy posiadają niezbędny kapitał, inwestują dodatkowo w odnawialne źródła energii.

Gdzie szukać oszczędności w nieruchomościach handlowych?

Czy jest jeszcze jakaś droga? Warto zwrócić uwagę na zalecenie ekspertów odnośnie szukania energetycznych oszczędności. – Największy potencjał w obiektach handlowych leży w optymalizacji pracy urządzeń takich, jak: oświetlenie, HVAC, chłodnictwo. Ważna jest również termomodernizacja oraz automatyzacja procesów wraz z umiejętnym wdrażaniem polityk oszczędnościowych – podpowiada Paweł Trojanowski. – Dodatkowo koszt energii można redukować poprzez odpowiedni dobór dostawców i taryf, a także optymalne względem potrzeb samodzielne wytwarzanie i magazynowanie energii – dodaje Trojanowski.

Warto również promować procedury i wytyczne prooszczędnościowe wśród personelu. – Ważna jest również optymalizacja pracy elementów wyposażenia wraz z automatyzacją kluczowych funkcji oraz właściwy serwis i modernizacje w infrastrukturze technicznej– podsumowuje Trojanowski.

