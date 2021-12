Podwyżki dla pracowników Biedronki. Początkujący kasjer zarobi 3460 zł brutto

Najbardziej zwiększą się płace na stanowisku sprzedawca-kasjer.

Podwyżki ogłoszono niedługo po specjalnych rabatach zakupowych, e-kodach oraz paczkach świątecznych.

Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych o około 8 proc., w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. Od 1 stycznia 2022 roku ponad 60 tys. zatrudnionych otrzyma podwyżki, na które sieć Biedronka w skali roku przeznaczy ponad 142 mln zł.

Luis Araujo dziękuje pracownikom



- Pragnę wyrazić moje wielkie uznanie i wdzięczność za gotowość naszych pracowników do reagowania na zmiany oraz umiejętność wykorzystania wszystkich możliwości, a także za zaangażowanie i odwagę, które wszyscy oni wykazują. Jestem dumny, że zespół Biedronki tworzą tak zaangażowani i profesjonalni ludzie, którzy zawsze są gotowi do podejmowania wyzwań - Luis Araujo, dyrektor generalny Biedronki.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2022 r. nie mniej niż 3460 zł do 3800 zł a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 3600 zł do 4050 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5100 zł. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 3800 - 4100 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4650 - 4950 zł. Wszystkie stawki to kwoty brutto.

Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

-To kolejna podwyżka wynagrodzeń Chcąc być pracodawcą pierwszego wyboru w branży handlowej dbamy również o szereg benefitów oraz wsparcie w okresie świątecznym - Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka

Biedronka wydała w tym roku dodatkowo ponad 100 mln zł na dofinansowanie świątecznych zakupów swoich pracowników oraz ufundowała ponad 150 tys. paczek dla pracowników sieci oraz ich dzieci.