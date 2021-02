Podwyżki i nagrody roczne dla pracowników sklepów Lidl w Polsce

fot. materiały prasowe

Lidl Polska nagradza pracowników za wkład w rozwój firmy i zgodnie z własną tradycją od marca 2021 r. podnosi pensje w strukturach sprzedaży.

Z początkiem marca 2021 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

Zarząd firmy postanowił uhonorować także wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. Każda osoba o minimum półrocznym stażu pracy otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości od 50% do 100% wartości wynagrodzenia.

Na podwyżki oraz nagrody roczne firma wyda w 2021 r. ponad 120 mln zł.

- Serdecznie dziękuję każdemu z blisko 24 000 pracowników Lidl Polska za wkład i zaangażowanie w pracę. W dobie pandemii każdego dnia wypełniamy misję dostarczania żywności oraz najpotrzebniejszych produktów na terenie całego kraju. Jestem dumny z naszego zespołu. Dzięki prostym i zrównoważonym procesom oraz pracy zespołowej oferujemy wysokiej jakości produkty, w lidlowych niskich cenach wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka oraz w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety – Włodzimierz Wlaźlak - Prezes Lidl Polska.

Ponad 2600 nowych miejsc pracy

Lidl Polska poszukiwać będzie w 2021 r. ponad 2600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji oraz centrali. Sieć oferuje m.in. bogaty pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. stabilne zatrudnienie dzięki umowie o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę medyczną w placówkach Medicover, ubezpieczenie grupowe Allianz, kartę Multisport, szkolenia oraz „wyprawkę dla maluszka” czy pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego. Ponad 2600 nowych miejsc pracy to nie tylko stanowiska w obszarze sprzedaży i logistyki magazynowej. Poprzez stronę internetową kariera.lidl.pl aplikować można również na stanowiska w centrali, biurach sprzedaży, ekspansji czy na staże oraz programy rozwojowe.