Podwyżki płac w Biedronce. Teraz dla 3 tys. pracowników

Biedronka przeznaczy na ten cel prawie 45 mln złotych w skali roku.

Sieć Biedronka to największy pracodawca w Polsce, zatrudniający ponad 80 tys. osób.

Biedronka: Czas na podwyżki wynagrodzeń pracowników biurowych

Pod koniec ubiegłego roku sieć ogłosiła podwyżki dla ponad 60 tys. pracowników zajmujących podstawowe stanowiska w organizacji. W środę, 1 lutego Biedronka ogłosiła podwyżki dla kolejnej grupy, liczącej ponad 3 tys. pracowników. Na wypłaty dodatkowych środków Biedronka przeznaczy prawie 45 milionów złotych w skali roku. Łącznie na noworoczne podwyżki dla pracowników Biedronka wyda w skali roku około 650 milionów złotych.

Doceniamy niezwykłe zaangażowanie i ogromny trud wszystkich pracowników, zwłaszcza w wymagającym roku, naznaczonym przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz wyzwaniami stojącymi przed gospodarką. Postanowiliśmy przyznać podwyżki wynagrodzeń dla kolejnej grupy pracowników, uznając ich codzienne zaangażowanie - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka

Jakie podwyżki w Biedronce?

Od 1 stycznia b.r. ponad 60 tys. pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych Biedronki otrzymało podwyżki, na które w skali roku Biedronka przeznaczyła ponad pół miliarda złotych. Wzrost wynagrodzeń na podstawowych stanowiskach wyniósł od ok. 500 zł do 700 zł brutto. Teraz do grona osób otrzymujących wyższe wynagrodzenie dołączą również pracownicy centrali, biur regionów oraz centrum usług wspólnych.

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.