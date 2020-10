POHiD apeluje o niewprowadzanie dalszych limitów i ograniczeń w sklepach

Według POHiD wskaźnik zachorowań na COVID-19 w handlu nie przekracza 0,4 proc. fot. Shutterstock

O niewprowadzanie dalszych limitów i ograniczeń w sklepach apeluje do rządu Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Według Organizacji, wskaźnik zachorowań na COVID-19 w handlu nie przekracza 0,4 proc., a sklepy są dobrze przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów.

- W obecnym stanie prawnym i sanitarnym, placówki handlowe są bardzo dobrze przygotowane do bezpiecznej obsługi klientów, dlatego apelujemy o niewprowadzanie dalszych limitów i ograniczeń skierowanych do branży - podkreśliła prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Dodała, że w czasie pandemii sieci handlowe podjęły działania na rzecz wdrożenia procedur bezpieczeństwa klientów i pracowników i w tym celu poniosły w okresie marzec-wrzesień 2020 wydatki na poziomie 350 mln zł.

Wskazała, że wskaźnik zachorowań w handlu nie przekracza 0,4 proc., przy czym wskaźnik zachorowań (transmisji wirusa) poziomych jest znikomy i nie przekracza 0,05 proc.

Według Renaty Juszkiewicz, wdrożone procedury wykraczały dalece poza wytyczne GIS. Wskazała m.in na egzekwowanie przez agentów ochrony wymogu dezynfekcji rąk i zasłaniania ust i nosa przez klientów na wejściu do sklepu, przeprowadzanie badań przesiewowych w biurze i magazynach. Wymieniła też pracę rotacyjną, zapobiegającą stykowi zmian, a także monitorowanie i natychmiastowe izolowanie (odsuwanie od pracy, przesuwanie do pracy zdalnej) pracowników z podejrzeniami lub zgłaszającymi kontakt z osobami pozytywnymi oraz pilne testowanie tych osób i dodatkowe, prewencyjne kwarantanny dla pracowników (np. udział w weselu, pogrzebie itp.).

W ocenie szefowej POHiD, swoimi dotychczasowymi działaniami handel dowiódł, iż stoi na straży bezpieczeństwa Polaków. - Wprowadzanie ewentualnych dodatkowych ograniczeń w ruchu klientów odniosłoby negatywne skutki - wskazała.

Jak wyjaśniła, zmniejszone limity klientów, w połączeniu z godzinami dla seniorów, to wzrost zagrożenia epidemicznego. - Mała przepustowość handlu skutkuje gromadzeniem się przed wejściem do sklepów klientów, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem transmisji wirusa i prowadzi do infekcji, zwłaszcza w tak niekorzystnych warunkach pogodowych. Dalsze zaostrzenie restrykcji uderza w firmy handlowe, które nie odrobiły jeszcze strat po wiosennym lockdownie - zaznaczyła.