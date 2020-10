POHiD apeluje o zniesienie godzin dla seniorów

- W związku z zapowiadaną przez rząd zmianą dotyczącą wprowadzenia godzin dla seniorów w sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach, firmy zrzeszone w POHiD zwracają się z apelem o rezygnację z wprowadzenia godzin dla seniorów, bowiem ogranicza to dostęp obywateli do niezbędnych produktów i prowadzi do utrudnień w funkcjonowaniu handlu - czytamy w oświadczeniu Renaty Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Jako organizacja branżowa wyrażamy pełne zrozumienie dla uprzywilejowanej pozycji seniorów w naszym społeczeństwie. Planowane rozwiązanie w postaci godzin dla seniorów jest rozwiązaniem kłopotliwym dla klientów i dla pracowników handlu oraz zbędnym. Jak pokazują doświadczenia sieci handlowych wyniesione z wiosennej fali pandemii, seniorzy nie zawsze korzystali z wyznaczonych godzin zakupów. Powodowało to paradoksalną sytuację, kiedy w godzinach dla seniorów ruch klientów praktycznie zamierał, a w tym czasie inni konsumenci nie mogli zrobić zakupów. Sytuacja taka oznacza utrudnienia dla większości obywateli, którym przepisy ograniczają dostęp do niezbędnych produktów. W grupie tych obywateli znajduje się m.in. młodzież szkolna, która korzysta z przerw między lekcjami i dokonuje zakupów artykułów żywnościowych w pobliskich sklepach - uważa szefowa POHiD.

- Sytuacja ta jest również problematyczna z punktu widzenia pracowników handlu, którzy muszą radzić sobie z obsługą zwiększonej liczby klientów w pozostałych godzinach pracy sklepów. Pamiętajmy, że personel sklepów w godzinach otwarcia placówki handlowej zajmuje się nie tylko obsługą klientów, ale także m.in.: zatowarowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w sklepie - dodaje.

Przeczytaj także: Rząd analizuje propozycję zniesienia zakazu handlu w niedziele

- Koronnym argumentem przemawiającym za zniesieniem godzin dla seniorów jest troska całej branży o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników handlu. Należy podkreślić, że seniorzy, rezygnując z zakupów w wyznaczonym specjalnie dla nich przedziale godzinowym, odwiedzali sklepy w pozostałych godzinach pracy sklepów. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i klientów sieci handlowe wydały 350 mln złotych - podsumowuje Renata Juszkiewicz.