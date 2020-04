POHiD: Dobrze, że galerie handlowe zostały odmrożone w II etapie

Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że nasze postulaty, by sklepy w galeriach handlowych mógł wrócić do pracy już w II a nie III etapie odmrażania gospodarki, spotkały się ze zrozumieniem - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Prezes Juszkiewicz zwraca uwagę, że z dotychczasowych informacji wynika, że nie będzie obowiązkowego montowania kamer termowizyjnych w sklepach. Natomiast klienci będą musieli utrzymywać dystans społeczny i używać rękawiczek oraz masek.

Nie ma też informacji, aby miały zostać zniesione godziny dla seniorów (10-12). - Prawdopodobnie to rozwiązanie zostanie utrzymane - mówi Renata Juszkiewicz.

Zapytana czy spodziewa się boomu klientów w centrach handlowych, prezes POHiD powiedziała, że ma nadzieję, że klienci zachowają się odpowiedzialnie i wybiorą się na zakupy rozłożone w czasie, by możliwe było utrzymanie zaproponowanych reżimów i obostrzeń w liczbie klientów na mkw. powierzchni sklepu.

Jednocześnie Renata Juszkiewicz wyraziła nadzieję, że postulat, by można było robić zakupy także we wszystkie niedziele trafi do przekonania rządzącym. - Pozwoliłoby to na robienie zakupów rozłożonych na większą liczbę dni, a zatem w bezpieczniejszych warunkach, bez konieczności czekania na wejście do sklepu.

Z kolei Ewa Bobkowska, wiceprezes zarządu ds. rozwoju spółki P.A. Nova, członka Związku Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów zauważa, że otwarcie zamkniętych do tej pory sklepów w centrach handlowych oznacza konieczność podpisania aneksów do umów najmu, bo dotychczasowe – na mocy Tarczy Antykryzysowej – wygasły. Nowe mają obowiązywać odpowiednio dłużej. Wiceprezes P.A. Novy nie obawia się tej "luki".

– Stare umowy wrócą do życia. Oczywiście na pewno potrzebne będą negocjacje, ale z każdym indywidualne. My zawsze rozmawiamy z najemcami, więc niewiele się zmieni, choć teraz te rozmowy będą bardziej intensywne – przyznaje Ewa Bobkowska.

Wiceprezes P.A. Novy dodaje, że właściciele i zarządcy obiektów handlowych spodziewają się jeszcze przed 4 maja szczegółowych pakietów bezpieczeństwa. Do tej pory pojawiały się jedynie spekulacje i przypuszczenia. Wśród oczywistych wymogów dotyczących m.in. obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, dezynfekcji toalet i utrzymywania odległości między klientami pojawiły nowe pomysły. Jednym z nich jest obowiązek montażu kamer termowizyjnych, które miałyby mierzyć temperaturę wchodzącym, co pozwoliłoby zatrzymać osoby z podwyższonym wynikiem.

– Nie bardzo sobie wyobrażam takie rozwiązanie. Na pewno do 4 maja nie da się tego zorganizować – komentuje Ewa Bobkowska.