W maju br. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji obchodzi jubileusz 20-lecia. POHiD zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych: Auchan, Carrefour, Castorama, Decathlon, E.Leclerc, IKEA, Biedronka, JYSK, Kaufland, Lidl, MediaMarktSaturn, Pepco, Schiever, Transgourmet, TESCO, Żabka. Firmy członkowskie POHiD zainwestowały w Polsce 50 mld euro i stworzyły blisko 200 tys. miejsc pracy. Są też kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach.

- POHiD jest stałym partnerem w dialogu z administracją publiczną, organizacjami branżowymi i innymi uczestnikami rynku, mającymi wpływ na rozwój polskiej ekonomii. Przez blisko 20 lat swojej działalności organizacja przyczyniła się do powstania w Polsce zintegrowanego systemu handlu i dystrybucji oraz do poprawy środowiska gospodarczego na bardziej przyjazne przedsiębiorcom i rozwojowi biznesowemu. Priorytetem naszej działalności zawsze było wsparcie handlu w Polsce i zaangażowanie w prowadzenie etycznego biznesu z poszanowaniem zasad wolności ekonomicznej i swobodnego dostępu do rynku wszystkich podmiotów gospodarczych – mówi Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.

Organizacja podaje, że sieci handlowe zrzeszone w POHiD mają istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Dotychczas zainwestowały w naszym kraju ponad 50 mld euro i stworzyły blisko 200 tys. miejsc pracy, oferując swoim pracownikom konkurencyjne warunki płacowe, pakiety benefitów i dodatkowych świadczeń, a także dbając o ich rozwój zawodowy i wspieranie talentów.

- Firmy zrzeszone w POHiD są kluczowym partnerem dla krajowych producentów. Ok. 90 proc. oferowanych w sieciach produktów spożywczych to produkty rodzime, pochodzące od polskich dostawców i wytwórców płodów rolnych. Współpraca z międzynarodowymi sieciami handlowymi dla wielu polskich firm stała się ważnym impulsem rozwoju, do stałego podnoszenia jakości produktów, wprowadzania certyfikacji i rozszerzania asortymentu. Wiele firm członkowskich POHiD podejmuje od lat działania, które otwierają polskim producentom i dostawcom drogę na międzynarodowe rynki, promuje polską żywność i polskie rolnictwo, podkreślając wysoką jakość produktów, które pochodzą z naszego kraju. Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem sieci skupionych w POHiD przekracza 10 mld zł rocznie. – podkreśla prezes POHiD.