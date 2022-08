W ocenie szefowej POHiD, handel powinien być traktowany jako infrastruktura krytyczna. - Bez energii żywność się popsuje, więc jest to także kwestia bezpieczeństwa żywnościowego - powiedziała.

Renata Juszkiewicz odniosła się także do wpływu galopującej inflacji na ceny.

- Handel stara się łagodzić szok inflacyjny. Nie podnosimy marż, co nie jest dla nas łatwe w obliczu rosnących kosztów. Producenci przychodzą do sieci z nowymi cennikami, umowy zawierane są na krótki termin. Po suszy ceny żywności wzrosną, jest to nieuniknione - dodała.