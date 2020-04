POHiD: Limity klientów i zapewnienie rękawiczek to ogromne wyzwanie dla sieci handlowych

Kolejne regulacje i ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa rodzą nowe wyzwania również dla branży handlu detalicznego. Od 1 kwietnia ograniczono m.in. liczbę klientów w placówkach handlowych, czego konsekwencją, jak tłumaczy Renata Juszkiewicz, prezes POHiD, są ogromne kolejki przed sklepami stwarzające ryzyko zarażenia się osób stojących zbyt blisko siebie. Sieci handlowe nie mają bowiem możliwości, aby poza obrębem swojej placówki nadzorować, czy klienci zachowują między sobą odpowiedni odstęp.

Według regulacji wprowadzonych 31 marca, a obowiązujących od 1 kwietnia br. sklepy mają obowiązek zapewnić klientom dostęp do jednorazowych rękawiczek. Ograniczono również liczbę klientów w placówkach handlowych - do każdego sklepu może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji tłumaczy, że wprowadzone ograniczenia stanowią wielkie wyzwanie dla sieci handlowych.

- Rozporządzenie, które weszło w życie 1 kwietnia, jest trudne do zrealizowania, ponieważ nie odpowiada realiom rynkowym. Nie mamy obecnie możliwości, aby każdy klient wchodzący do sklepu otrzymał jednorazowe rękawiczki. Dysponujemy jeszcze zapasami, które są przygotowane dla pracowników, natomiast jeżeli rząd nie będzie w stanie pomóc nam w dotarciu do miejsc, w których możemy kupić rękawiczki, będziemy apelować do rządu o zmianę zasad, tak aby alternatywą dla jednorazowych rękawiczek mógł być żel dezynfekujący lub żel i jednorazowe torebki foliowe zakładane na ręce - mówi Renata Juszkiewicz.

