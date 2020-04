POHiD: Najemcy galerii przygotowują się do otwarcia

Do pracy wróci nawet 500 tysięcy osób zatrudnionych w galeriach handlowych. Sklepy już wdrażają procedury, które po ich otwarciu 4 maja, zapewnią bezpieczeństwo pracownikom i klientom. Przed pandemią dzienne obroty w samych tylko 16 sieciach handlowych skupionych w POHiD sięgały 200 miliardów zł.

Galerie handlowe tworzą miejsca pracy dla około pół miliona osób, z których większość przez ostatnie tygodnie pozbawiona była możliwości wykonywania zajęcia. Zamknięcie sklepów doprowadziło też do zastoju w wielu branżach i segmentach rynku wytwarzających towary na potrzeby handlu detalicznego.

Decyzja o włączeniu galerii handlowych do kolejnego kroku „odmrażania” gospodarki była postulowana przez branżę i zapadła po długich i szczegółowych konsultacjach z jej przedstawicielami. - Już dziś współpracujemy z GIS, przygotowując się do wdrożenia zasad ochrony sanitarnej pracowników i klientów naszych sklepów. Wyczekujemy powrotu do normalności, bo oznacza on szanse na ochronę miejsc pracy w handlu oraz zwiększenie popytu na towary produkowane także przez polskie firmy i polskich pracowników – powiedziała Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Przeczytaj także: Teoria a praktyka czyli pomysł na kamery termowizyjne w sklepach

Klienci będą mogli odwiedzać galerie handlowe od 4 maja. Zgodnie z rozporządzeniem będą w nich obowiązywać szczególne ograniczenia, zmniejszające ryzyko epidemiczne. Wprowadzony zostanie między innymi limit jednego klienta na 15m2, zamknięte pozostaną restauracja serwujące dania na miejscu i wyspy handlowe. Podobnie jak w innych miejscach publicznych będzie tam panował obowiązek zasłaniania nosa i ust maską lub częścią odzieży.

POHiD jest organizacją, której członkami są największe sieci handlowe. Łączna wartość ich inwestycji w Polsce przekracza 50 miliardów euro. Nadrzędnym celem organizacji jest reprezentacja interesów swych członków wobec organów władzy publicznej oraz innych organizacji środowiska gospodarczego.