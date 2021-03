POHiD ponawia apel o szczepienia handlowców

W nawiązaniu do wypowiedzi Ministra Niedzielskiego z 18 marca br., wzywającej przedsiębiorców do kierowania pracowników do pracy zdalnej, zwracamy się z apelem o jak najszybsze objęcie pracowników handlu szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Firmy członkowskie POHiD zwracają uwagę na poważną sytuację pracowników handlu, którzy – ze względu na specyfikę wykonywanej pracy – nie mogą być oddelegowani do pracy zdalnej. Kierując się troską o zdrowie naszych pracowników i społeczeństwa, gorąco apelujemy do Pana Ministra o niezwłoczne objęcie pracowników handlu – w pierwszej kolejności osób powyżej 50. roku życia – szczepieniami przeciw COViD-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Pracownicy handlu są gwarantem zaopatrzenia Polaków w żywność i niezbędne produkty. Ich praca zakłada nawet kilkaset interakcji z klientem dziennie. Zaszczepienie handlowców, z uwagi na pracę w trybie stacjonarnym oraz wysoką częstotliwość kontaktów społecznych, stanowi istotny warunek dla uzyskania odporności stadnej całej populacji - wskazuje POHiD.