POHiD: Pracownicy handlu jako jedni z pierwszych powinni mieć prawo do szczepionki

Pracownicy handlu powinni mieć pierwszeństwo w dostępie do szczepionek, fot. Shutterstock

Firmy członkowskie zrzeszone w POHiD popierają postulat NSZZ „Solidarność” dot. zagwarantowania pracownikom handlu pierwszeństwa w dostępie do szczepionek przeciwko COVID-19.

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD w komentarzu przesłanym do redakcji pisze: To właśnie pracownicy handlu, obok personelu medycznego, są jedną z kluczowych grup zawodowych, których praca opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem, a zatem niesie ze sobą ryzyko zakażeń koronawirusem. Nie ulega wątpliwości, że dostęp do szczepionki i zapewnienie maksymalnych środków ochrony pracowników będą kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy w handlu, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich obywateli i ich bezpieczeństwa oraz z perspektywy utrzymania ciągłości łańcucha dostaw.

W trosce o zdrowie pracowników handlu, POHiD dołącza do apelu NSZZ „Solidarność” o zagwarantowanie personelowi sklepów pierwszeństwa w dostępie do szczepionek.

Wierzymy, że dzięki połączonym wysiłkom uda nam się przekonać rząd, aby pracownicy handlu, jako jedna z kluczowych grup zawodowych podwyższonego ryzyka, uzyskali jak najszybciej możliwość szczepień ochronnych.

W ramach podwyższonych zasad bezpieczeństwa sieci poniosły dotychczas koszty w wysokości przekraczającej 350 mln złotych.