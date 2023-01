POHiD: sieci handlowe wraz z producentami wdrażają system Nutri-Score  

Nutri-Score klasyfikuje produkty według pięciu kategorii: od A do E, czemu towarzyszy kod kolorystyczny.

System stosuje ten sam sposób oceny w stosunku do wszystkich produktów spożywczych, bez względu na ich stopień przetworzenia.

Sieci handlowe zrzeszone w POHiD wdrażają wraz z producentami system Nutri-Score

- Ze względu na rosnącą potrzebę wprowadzenia rozwiązań sprzyjających poprawie żywienia i biorąc pod uwagę naukowe potwierdzenie potencjału systemu Nutri-Score w zakresie kształtowania prozdrowotnych wyborów zakupowych konsumentów, sieci handlowe zrzeszone w POHiD, w ramach polityki odpowiedzialności społecznej, a także troski o poprawę zdrowia Polaków, angażują się w promowanie idei zrównoważonej diety i jako element tej polityki wdrażają wraz z producentami system Nutri-Score, m.in.: w zakresie marek własnych – mówi prezes Renata Juszkiewicz.

Jak zwraca uwagę, implementacja systemu ma na celu przeciwdziałanie chorobom dietozależnym, w tym nowotworom, na które cierpi aż 12 mln Polaków, jak również otyłości, cukrzycy typu 2 i chorobom sercowo-naczyniowym. System jest wspierany przez uznane instytucje w dziedzinie zdrowia i żywienia, m.in. Międzynarodową Agencję ds. Badań nad Rakiem (IARC), działającą w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a w Polsce – przez Federację Konsumentów. Również Główny Inspektorat Sanitarny nie widzi przeciwskazań dla wdrażania systemu Nutri-Score.

- Niewątpliwą zaletą Nutri-Score jest ułatwienie konsumentom dokonywania bardziej optymalnych wyborów żywieniowych już przy półce sklepowej, dzięki oznakowaniom umieszczonym na froncie opakowania, tzw. FoPNL (front-of pack nutrition labelling) – komentuje prezes Renata Juszkiewicz.

Nutri-Score klasyfikuje produkty według pięciu kategorii: od A do E, czemu towarzyszy kod kolorystyczny. System opiera się na promowaniu składników korzystnych (błonnik, białko, warzywa, owoce, strączki, orzechy wybrane oleje i oliwa z oliwek) oraz zachęcaniu do mniejszego spożycia tych, które w diecie należy ograniczać (cukry, tłuszcze nasycone, sód pochodzący z soli oraz energia). Stosuje ten sam sposób oceny w stosunku do wszystkich produktów spożywczych, bez względu na ich stopień przetworzenia.

„Nutri-Score nie wyklucza ani nie faworyzuje żadnych produktów czy wybranych grup żywności. Wskazuje jedynie zalecaną ilość lub częstotliwość spożycia, co jest całkowicie zgodne z wytycznymi żywieniowymi. W rezultacie, każdy produkt może znaleźć swoje miejsce w diecie, co przekłada się na jej lepsze zbilansowanie” – podkreśla POHiD.

POHiD podaje argumenty przemawiające za wdrożeniem systemu Nutri-Score: