POHiD: W czasie pandemii marki własne odnotowały dwukrotny wzrost wartości sprzedaży

Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, fot. PTWP

O tym, jak zmieniły się zachowania zakupowe Polaków w czasie pandemii i jakie trendy konsumenckie mogą być dominujące w 2021 roku rozmawiamy z Renatą Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD).

Na ile pandemia wpłynęła na zmianę zachowań konsumentów?

Renata Juszkiewicz: Izolacja społeczna i ograniczenia w handlu obowiązujące w czasie pandemii wymogły na konsumentach zmianę zwyczajów zakupowych. Przełożyło się to na rzadsze niż kiedyś wizyty klientów w sklepach, choć przy równoczesnym wzroście wartości koszyka zakupowego. Prawie połowa Polaków kupuje więcej produktów „na zapas". Z drugiej strony konsumenci podchodzą rozważniej do kwestii wydawania pieniędzy, mniej jest zakupów impulsowych, za to większe zainteresowanie zdrową żywnością. Klienci sklepów zwracają uwagę na bezpieczeństwo sanitarne w placówkach handlowych i możliwość robienia zakupów w sposób bezkontaktowy. Ze względu na ograniczenia mobilności na znaczeniu zyskały sklepy położone w sąsiedztwie, gdzie widoczna jest duża rozpiętość formatów: osiedlowe dyskonty, supermarkety i hipermarkety, sieciowe sklepy „convenience", niesieciowe prywatne małe sklepy. Konsumenci chętnie dokonują dużych zakupów w sklepach średnio- i wielkopowierzchniowych, a w małych sklepach zaopatrują się w pojedyncze produkty. W świetle najnowszego raportu firmy Deloitte, 90% Polaków kupuje produkty spożywcze w sklepach stacjonarnych.

Mówiło się w ostatnich latach, że cena przestaje odgrywać główną rolę. Czy w trudnych czasach pandemii znów zyskała na znaczeniu?

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza i pandemiczna wywołuje u konsumentów obawy dotyczące ryzyka ograniczenia budżetu domowego. Jak pokazują badania NielsenIQ ze stycznia br., 63% Polaków źle ocenia osobiste perspektywy finansowe w kolejnych 12 miesiącach. Normalnym zjawiskiem w czasie recesji jest bardziej rozważne wydawanie pieniędzy oraz zwracanie uwagi na ceny produktów. Konsumenci poszukują dobrych jakościowo produktów, o szczególnych walorach, np. zdrowotnych, ale w przystępnej cenie. Stąd bierze się rosnąca popularność produktów marek własnych, które w czasie pandemii odnotowały dwukrotny wzrost wartości sprzedaży w stosunku do produktów markowych.

