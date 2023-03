Pokolenie Z na zawsze zmieni świat zakupów, jaki znamy

Pokolenie Z jest znane ze swojego idealizmu. Zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku.

Pokolenie Z uwielbia wyraziste ubrania, chce się wyróżniać, a nie wtapiać w tłum i ma ciągle zmieniający się styl.

Gen Z angażuje się społecznie i oczekuje tego samego od sprzedawców detalicznych.

Najstarsi przedstawiciele pokolenia Z mają pracę i kredyty hipoteczne. Pokolenie to odgrywa coraz ważniejszą rolę: do 2025 r. będzie stanowić jedną czwartą populacji regionu Azji i Pacyfiku - wynika z raportu McKinsey & Company.

Pokolenie Z jest znane ze swojego idealizmu. Jego przedstawiciele są częścią nowej fali konsumentów, do których dociera inkluzywny marketing. Wierzą oni, że przyczynią się do powstrzymania zmian klimatu i zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i ekologiczne praktyki. Jak wpływa to na ich preferencje zakupowe?

Jakie są trendy w modzie Gen Z?

Pokolenie Z uwielbia wyraziste ubrania, chce się wyróżniać, a nie wtapiać w tłum i ma ciągle zmieniający się styl - to, co miesiąc temu było dla nich modne, dzisiaj może być już nieatrakcyjne. Ich pogoń za trendami wspierana jest przez sprzedawców szybkiej mody, którzy dostarczają sposoby na szybką zmianę image’u.

Jeden ze sklepów z podstawowymi produktami Gen Z, chiński gigant fast-fashion Shein, dodaje dziennie 6 nowych produktów do swojej strony internetowej. Może się to wydawać sprzeczne z wartościami zrównoważonego rozwoju, ale szybkość, z jaką zmieniają się trendy w pokoleniu Z, przy jego pragnieniu niepowtarzalnego stylu mogą czasami przezwyciężyć ekologiczne skrupuły.

Pokolenie Z uwielbia również style oszczędne i vintage, które wydają się bardziej zgodne z ich nawoływaniem do mody cyrkularnej. Zarówno ubrania w stylu lat 90., jak i y2k (moda lat 2000.) odnotowały boom, w tym w zakresie szybkiej mody i ubrań odnalezionych w szafach i sklepach z używanymi rzeczami.

Odsprzedaż ubrań odnotowała ogromny wzrost dzięki sprzedawcom i influencerom z pokolenia Z. Szafa Gen Z jest mieszanką taniej szybkiej mody i cennych elementów vintage.

Czego wymaga pokolenie Z od detalistów?

Internet na zawsze zmienił handel detaliczny i ukształtował gusta cyfrowych tubylców. Oto charakterystyka McKinsey & Company konsumentów z pokolenia Z:

Konsumpcja dotyczy dostępu, a nie własności - Gen Z subskrybuje platformy streamingowe zamiast kupować filmy lub muzykę. Trend ten rozciąga się nawet na takie usługi, jak wspólne korzystanie z samochodów lub wynajem luksusowej odzieży.

Pokolenie Z akceptuje, że ich gusta mogą się zmienić i częściej przeznaczają pieniądze na eksperymenty, które wzbogacają ich codzienne życie, niż millenialsi, którzy np. częściej są w stanie zaszaleć z luksusem.

Członkowie tego pokolenia dbają o łatwość użytkowania: płatności mobilne, usługi oparte na aplikacjach i proste transakcje online są ważne. Duży sukces odniosły te marki, które dokonały restrukturyzacji, aby dopasować się do gustów pokolenia Z.

Pokolenie Z lubi sklepy stacjonarne bardziej niż millenialsi, ale nadal chce mieć unikalne doświadczenia z zakupów online. Niektóre marki odniosły sukces dzięki premierom w internecie wspieranym przez konsumentów z pokolenia Z.

Reklamy są wszędzie: pokolenie Z doświadcza marek "w każdej chwili", gdy porusza się w swoim cyfrowym i fizycznym świecie.

Jako pokolenie, które angażuje się społecznie, Gen Z oczekuje tego samego od swoich sprzedawców detalicznych - często wybiera marki, które są zaangażowane w zielone praktyki. W jednym z badań McKinsey 73 proc. przedstawicieli pokolenia Z zgłosiło chęć kupowania produktów od firm, które uważają się za etyczne, a dziewięciu na dziesięciu uważa, że firmy mają obowiązek rozwiązywania problemów środowiskowych i społecznych. Pokolenie to rezygnuje z zakupów jeśli uzna, że marka składa puste deklaracje i nie popiera roszczeń dotyczących różnorodności lub zrównoważonego rozwoju.

Wielu przedstawicieli pokolenia Z postrzega internet jako pierwsze miejsce, w którym należy szukać nowych produktów z myślą o ich zakupie. Przyznaje też, że jest pod wpływem marek prezentowanych w oglądanych filmach. Członkowie weryfikują wiele informacji, pozyskanych od wpływowych osób, rodziny i przyjaciół, aby zdecydować, gdzie i jak chcą wydawać pieniądze.