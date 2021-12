Pół kilograma chleba po 1,79 zł? Tak twierdzi minister Kowalczyk

Henryk Kowalczyk, został "przepytany" przez Roberta Mazurka z tematu drożyzny. Szef resortu rolnictwa przyznał, że inflacja jest dokuczliwa, a wzrost cen widoczny. Próbował jednak udowodnić, że nie wszędzie jest drogo.

- Ja mam telefon, a w telefonie zdjęcie, które przysłał mi syn, gdzie pół kilograma chleba kosztuje 1,79 - argumentował.

Polityk PiS odniósł się też do działań rządu, które mają doprowadzić do obniżek cen żywności. Podkreślił, że do obniżki cen konieczna jest decyzja Komisji Europejskiej. Musi ona bowiem zatwierdzić zmniejszenie stawki VAT na żywność do 0 proc.

- VAT jest podatkiem, który jest zharmonizowany w UE. Możemy się obracać w pewnych ramach. I to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Myślę, że mamy szansę na obniżenie, dlatego, że ceny żywności drożeją w całej UE, dlatego powinna pójść refleksja w KE, żeby jednak pozwolić na obniżenie - stwierdził Henryk Kowalczyk.

