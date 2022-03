Polacy boją się rosnących cen i braku towarów. Co czeka nas w 2022 roku?

Gospodarka to naczynia połączone. W dobie globalizacji problemy w jednej części świata odbijają się echem na drugiej półkuli.

Wybuch wojny na Ukrainie niemal całkiem zniwelował skutki Tarczy Antyinflacyjnej. Zarówno drogie paliwa, jak i słaba złotówka spowodują, że dochód rozporządzalny gospodarstw domowych ulegnie uszczupleniu.

Nikt nie wie, w jakim tempie będzie drożała żywność. Czy grożą nam kilkunastoprocentowe podwyżki cen?

Cios w gospodarkę światową

W 2022 rok wchodziliśmy z dużymi obawami. Wysoka inflacja (średniorocznie 5,1 proc. rdr w 2021 i 8,6 proc. w grudniu) nie napawała optymizmem. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła podnoszenie stóp procentowych, gospodarka spowolniła. Analitycy pocieszali: to sytuacja przejściowa. W drugiej połowie roku wskaźniki powinny być bardziej korzystne. I wtedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która spotęgowała niekorzystne czynniki w gospodarce i wzbudziła strach o przyszłość.

Gospodarka to naczynia połączone. W dobie globalizacji problemy w jednej części świata odbijają się echem na drugiej półkuli. Do wybuchu pandemii wszystko pozostawało we względnej równowadze. Zachwiał nią COVID, a teraz wojna na Ukrainie nie pozwala na powrót stabilizacji. Ucierpi na tym także Polska.

Polska w obliczu recesji?

- Napaść Rosji na Ukrainę niewątpliwie odbije się negatywnie na polskiej gospodarce. Drożejące surowce energetyczne stanowią swoistą pożywkę dla impulsu inflacyjnego, który z dużym prawdopodobieństwem zostanie wzmocniony niedoborami produktów rolnych. Pamiętać należy, że w reakcji na konflikt, ceny pszenicy i kukurydzy w kontraktach terminowych już wzrosły. Możemy się zatem spodziewać zwyżek cen żywności, które w detalu będą odzwierciedleniem wspomnianych niedoborów i rosnących kosztów produkcji i dostaw – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl dr. hab. Waldemar Karpa, ekonomisty z Akademii Leona Koźmińskiego.

Przypomina, że Rosja i Ukraina to światowi liderzy eksportu zbóż i roślin oleistych. Z kolei Rosja to duży gracz na rynku nawozów. - Ekonomiści szacują także wzrost cen na pasze zwierzęce, co oczywiście podniesie koszty w rolnictwie – tłumaczy.

Będzie walka o zboże?

Polska nie była do tej pory zależna od zboża z Ukrainy i Rosji. W 2021 r. Ukraina miała duży udział w polskim imporcie tylko mniej znaczących gatunków zbóż, takich jak żyto, gryka czy owies. W przywozie kukurydzy i pszenicy udział Ukrainy był niewielki i wyniósł odpowiednio 1,4 proc. oraz 0,9 proc. Z Rosji zaś sprowadziliśmy głównie grykę.

Eksperci są zgodni, że skutki konfliktu najbardziej odczują regiony Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. W 2020 r. docierało tam aż 85,8 proc. eksportu rosyjskiego jęczmienia i 33,3 proc. pszenicy, a z Ukrainy po ok. 42 proc. pszenicy i jęczmienia oraz 27,8 proc. kukurydzy. Od dostaw zbóż z tych dwóch państw silnie uzależnione są Egipt i Turcja.

- Rosja i Ukraina razem wzięte stanowią około 25 proc. światowego eksportu pszenicy. Jeśli zestawimy to z krajami, które tę pszenicę odbierają, a są to państwa Bliskiego Wschodu ale też Afryki Północnej, jak Egipt, to wzrost cen żywności i zbóż niepomiernie zwiększa potencjał do niepokojów społecznych w krajach, które są przecież już teraz swoistą beczką prochu – ostrzega Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas.

Ponadto, kraje te będą zmuszone zaopatrywać się w zboże gdzie indziej. Może to spowodować wzmożoną konkurencję na światowym rynku zbóż. Co w konsekwencji będzie dodatkową presją na ceny.

- Możemy spodziewać się nie tylko przejściowych niedoborów, ale także i kryzysów żywnościowych – ocenia Waldemar Karpa, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego.

Paliwa drogie, złoty słaby

Jak wynika z danych GUS za styczeń 2022 r., ceny energii wzrosły rok do roku o 18,2 proc., a ceny paliw o 23,8 proc. W lutym tego roku ruszyła Tarcza antyinflacyjna, która chwilowo obniżyła ceny paliw o 8,1 proc. (porównując do stycznia). Ceny nośników energii spadły w lutym o 1,2 proc. mdm.

Niestety, wybuch wojny na Ukrainie niemal całkiem zniwelował skutki Tarczy. Pojawiła się niepewność co do możliwości importu ropy i gazu z Rosji, obłożonej sankcjami. Polacy, pełni obaw o przyszłość, tłumnie ruszyli na stacje benzynowe. Z obliczeń Proxi.cloud i UCE Research wynika, że w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę o ponad 36 proc. wzrosła liczba wizyt na polskich stacjach benzynowych w porównaniu do poprzedniego dnia. Nic dziwnego, że ceny poszybowały. Na początku marca średnia cena benzyny Pb98 znów przekroczyła poziom 6 zł, a benzyna Pb95 i olej napędowy zdrożały w jeden tydzień o 46 gr. Tydzień później ceny Pb95 oscylowały już wokół 7 zł za litr, a oleju napędowego znacznie przekroczyły ten poziom.

15 marca prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł w przypadku benzyny.

Waldemar Karpa zwraca uwagę, że ważny czynnikiem kształtującym pośrednio poziom cen w Polsce będzie sytuacja związana z kursem naszej waluty. - Od początku konfliktu złoty traci do euro i dolara, a to w tych walutach dokonujemy zakupu surowców – mówi ekonomista.

Jak dodaje, zarówno drogie paliwa, jak i słaba złotówka spowodują, że dochód rozporządzalny gospodarstw domowych ulegnie uszczupleniu. - Wyższe wydatki bieżące wpłyną na zmniejszenie popytu na dobra niebędące produktami podstawowymi. Jednocześnie inflacja w strefie euro także galopuje, co oczywiście nie sprzyja importowi części i podzespołów niezbędnych w niektórych branżach naszego przemysłu, a polski eksport – pomimo słabego złotego – może stracić na konkurencyjności – wymienia Waldemar Karpa.

- Ostatnim zagrożeniem wydaje się być ryzyko załamania łańcuchów dostaw, szczególnie w odniesieniu do Nowego Jedwabnego szlaku – dodaje.

Inflacja poszybuje, żywność zdrożeje

BNP Paribas, kilka dni temu przedstawił swoje szacunki co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji.

- Na ten moment zakładamy, że dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce może być w tym roku niższa o około 1 pp i wyniesie 3,5%. Biorąc pod uwagę wysoką niepewność co do ekonomicznych skutków trwającej wojny, widzimy jednak ryzyko, że wzrost gospodarczy w tym roku może okazać się niższy, zwłaszcza jeśli znacząco osłabłaby aktywność w strefie euro – powiedział Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas.

Jednocześnie wzrost cen surowców, słabszy kurs walutowy oraz zaburzenia w łańcuchach dostaw będą dodatkowo podsycać i tak wysoką inflację, która według BNP Paribas średniorocznie może osiągnąć poziom 10%.

Nikt nie wie, w jakim tempie będzie drożała żywność. Czy grożą nam kilkunastoprocentowe podwyżki cen?

- Nie sądzę, aby w marcu wzrost cen żywności przekroczył 10 %, choć zapewne dla całego roku 2022 możemy się spodziewać odczytu na poziomie kilkunastu procent r/r. Jak twierdzą ekonomiści, sytuacja zapasów w Polsce jest stabilna, dzięki czemu raczej unikniemy szoków w krótkim okresie – ocenia Waldemar Karpa.

Czego boją się Polacy?

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK pokazał, że już w styczniu tego roku nastroje konsumentów pogorszyły się. Barometr w styczniu br. wyniósł -13,3 co oznacza, że spadł czwarty raz z rzędu. Znaczącemu pogorszeniu uległa m.in. ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych (spadek o 6 p.p.) oraz prognoza sytuacji gospodarczej kraju (-8,2 p.p.). Lutowy wskaźnik pokaże z pewnością kolejny spadek.

Polskie społeczeństwo ma ogromne obawy związane z wojną w Ukrainie. Badanie Zymetrii pokazało, że w skali od 1 do 10 obawy Polaków spowodowane wojną wynoszą 8,3.

Działania wojenne u polskich sąsiadów skłaniają do różnych form oszczędności. 26 proc. badanych zamierza powstrzymać się od większych wydatków, ograniczenie codziennych wydatków planuje także 26 proc. 22 proc. będzie gromadzić oszczędności, podobnie 22 proc. robi zapasy artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki czystości). 18 proc. chce wypłacać pieniądze z bankomatów i trzymać gotówkę w domu, a 11 proc. robić zapasy benzyny.

Polacy najbardziej obawiają się rosnących cen artykułów spożywczych. 62 proc. odpowiedziało, że obawia się bardzo, a 25 proc. raczej się obawia (łącznie 87 proc.). Polacy boja się także wzrostu cen benzyny – zadeklarowało tak w sumie 86 proc. badanych (59 proc. obawia się bardzo a 27 proc. raczej się obawia) – wynika z badania Zymetrii.

Dobre wieści?

Czy w tej niemal katastroficznej sytuacji można znaleźć jakieś dobre strony? Tak, ale jest ich niewiele. - Pozytywnym wpływem wojny jest to, że Putinowi udało się obudzić i zjednoczyć UE. To zwiększa szanse na kompromis w kwestiach praworządności i trwałe uruchomienie środków KPO jeszcze w tym roku – ocenia Michał Dybuła, główny ekonomista Banku BNP Paribas.

Kolejną kwestią jest napływ uchodźców z Ukrainy, który może w dłuższej perspektywie wzmocnić polską gospodarkę. W naszym kraju pojawią się nowi pracownicy oraz nowi konsumenci. Pod warunkiem, że tu zostaną. Niestety, trudno cieszyć się z takiego „wzmocnienia”, skoro stoi za nim tragedia całego narodu…