Polacy boją się wojny. Planują ograniczyć wydatki i robią zapasy

Polacy najbardziej boją się: rosnących cen artykułów spożywczych, wzrostu cen benzyny oraz chaosu i ogólnej destabilizacji sytuacji w Polsce.

Badanie przeprowadzono w dniach 26-28 lutego.

Wojna na Wschodzie

Polskie społeczeństwo ma ogromne obawy związane z wojną w Ukrainie. Obecne wydarzenia są istotne dla prawie każdego Polaka i Polki. Powodują przede wszystkim smutek i strach. Gniew związany z zaistniałą sytuacją towarzyszy blisko co drugiemu mężczyźnie, a irytacja co czwartemu Polakowi. Blisko co 4 osoba niedowierza w to, co się wydarzyło.

Badanie Zymetrii pokazało, że w skali od 1 do 10 obawy Polaków spowodowane wojną na Ukrainie wynoszą 8,3.

Smutek odczuwa 43 proc. kobiet i 52 proc. mężczyzn. Kobiety boją się bardziej – 61 proc. z nich odczuwa strach, natomiast mężczyźni są mniej bojaźliwi (35 proc.).

Polacy będą oszczędzać

Działania wojenne u polskich sąsiadów skłaniają do różnych form oszczędności. Osoby w wieku 40-49 lat bardziej są skłonni do wypłaty oszczędności z banku i zrobienia zapasów paliwa.

26 proc. badanych zamierza powstrzymać się od większych wydatków, ograniczenie codziennych wydatków planuje także 26 proc.

22 proc. będzie gromadzić oszczędności, podobnie 22 proc. robi zapasy artykułów pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, środki czystości). 18 proc. chce wypłacać pieniądze z bankomatów i trzymać gotówkę w domu, a 11 proc. robić zapasy benzyny.

Mimo to, blisko 3/4 Polek i Polaków planuje lub już wsparło materialnie instytucje organizujące pomoc dla osób z Ukrainy. Również 6 na 10 osób planuje osobiście pomóc Ukraińcom.

Czego boimy się najbardziej?

Polacy najbardziej obawiają się rosnących cen artykułów spożywczych. 62 proc. odpowiedziało, że obawia się bardzo, a 25 proc. raczej się obawia (łącznie 87 proc.). Polacy boja się także wzrostu cen benzyny – zadeklarowało tak w sumie 86 proc. badanych (59 proc. obawia się bardzo a 27 proc. raczej się obawia).

Na kolejnym miejscu znajduje się strach przed chaosem i ogólną destabilizacją sytuacji w Polsce (83 proc. badanych). 77 proc. boi się eskalacji konfliktu na terytorium Polski, a po 70 proc. ograniczenia dostępu do pieniędzy w banku oraz spadku dochodów.

Obawy Polaków wzrosły znacznie w porównaniu do badania przeprowadzonego przez Zymertię w dniach 27-28 stycznia 2022 roku. Wówczas odsetek osób obawiających się wzrostu cen artykułów spożywczych wynosił 77 proc. (obecnie 87 proc.), a braku najpotrzebniejszych towarów s klepach 41 proc. (obecnie 72 proc.)

Metodologia: Badanie ilościowe CAWI na społeczności Zymetrii 26-28.02.2022 (oraz badanie z 27-28.01.2022 jako punkt odniesienia), N=512 i N= 802, Osoby w wieku od 18 do 65 lat.