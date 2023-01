Polacy chcą ekologicznych produktów i usług także na stacjach paliw

Aż 95% respondentów deklaruje, że na co dzień dba o środowisko, a 60% ankietowanych jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne. \

Badania posłużą do jeszcze lepszego zrozumienia zachowań i oczekiwań konsumentów w związku z transformacją energetyczną transportu.

Polacy chcą ekologicznych produktów

- Zmiany zachowań konsumentów widoczne są już od kilku lat. Polacy ograniczają zakup nowych ubrań, starają się zużywać mniej energii, wybierają produkty przyjazne środowisku i z ekologicznych źródeł. Ten pozytywny trend nasilił się w czasie pandemii i mimo jego spowolnienia spowodowanego wysoką inflacją, możemy spodziewać się dalszego wzrostu świadomości ekologicznej Polaków. Konsumenci w swoich wyborach kierują się przede wszystkim ceną, ale deklarują także, że biorą pod uwagę jakość i pochodzenie produktu – mówi Andrzej Kondys, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.

Jak pokazują wyniki badań „Przyszłość stacji paliw” klienci tych placówek mają wysoką świadomość ekologiczną. Aż 95% ankietowanych zadeklarowało, że na co dzień dbają o środowisko. Oznacza to dla nich m.in. segregację odpadów i niemarnowanie żywności. Co ciekawe, osoby korzystające ze stacji paliw minimum raz w tygodniu, częściej deklarują kierowanie się troską o środowisko w swoich konsumenckich wyborach. Dla prawie ¾ pytanych ważne jest, by marka oferowała produkty lub usługi wytworzone z poszanowaniem norm środowiskowych i ponad 60% z nich jest gotowych zapłacić za nie więcej.

Polacy pozytywnie o autach elektrycznych

Prawie połowa badanych uważa, że auta elektryczne są w Polsce rozwiązaniem proekologicznym. Odsetek ten jest nawet większy (62%) wśród osób korzystających ze stacji minimum raz w tygodniu. Jednocześnie mieszkańcy większych miast nie obawiają się, że upowszechnienie aut elektrycznych spowoduje rezygnację z komunikacji miejskiej.

- Konsumenci dostrzegają konieczność działań w kierunku ekologii i niskoemisyjności nie tylko w kontekście przedsiębiorstw, lecz także przyzwyczajeń w życiu codziennym. Coraz wyższa świadomość społeczna sprzyja realnej transformacji biznesu na rzecz ochrony środowiska, która musi być realizowana zarówno przez obszar legislacyjny, biznes, a na końcu konsumentów – podsumowuje Andrzej Kondys.

MOYA ma już ponad 400 i liczba ta ciągle rośnie. Amwim stawia na dalszy dynamiczny wzrost przy jednoczesnym skupieniu się na inicjatywach proekologicznych, przyspieszających zieloną transformację. Strategia firmy zakłada szeroko zakrojone działania, począwszy od rozwoju sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych, poprzez gospodarkę odpadami, ekologiczne rozwiązania na stacjach, po asortyment bogaty w produkty wytwarzane w zrównoważony sposób.