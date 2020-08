Polacy chcą jeść więcej ryb, problemem może być jednak ich cena

fot. materiały prasowe Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza

Badania Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza pokazują, że 64% Polaków spożywa ryby i owoce morza średnio raz w tygodniu lub więcej. Co plasuje Polskę w zestawieniu wyżej niż Niemcy, ale niżej niż Wielką Brytanię, Francję czy Włochy.

Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza każdego roku przeprowadza badania na 25 rynkach, w tym również w Polsce, dzięki którym pozyskuje informacje o nawykach żywieniowych konsumentów. Tegoroczne wyniki pokazują, że ponad 70% Polaków chciałoby zwiększyć ilość ryb i owoców morza w diecie.

- Ostatnie miesiące zmieniły codzienne nawyki zakupowe jak i żywieniowe konsumentów. Coraz więcej osób robi zakupy spożywcze online oraz przyrządza posiłki w domu, a także znaczna część ludzi zwraca większą uwagę na zdrowe odżywianie, które ma im między innymi pomóc wzmocnić odporność - mówi dr Lars Moksness, analityk ds. owoców morza w Norweskiej Radzie ds. Ryb

i Owoców Morza.

Wyniki badania The Seafood Consumer Index pokazują, że konsumenci chętnie sięgają po ryby

i owoce morza głównie ze względu na ich cenne wartości odżywcze oraz walory smakowe. Respondenci wskazują również na duże znaczenie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności.

Ponadto ryby i owoce morza cieszą się coraz większą popularnością i Polacy deklarują, że chcieliby spożywać je w większej ilości. Wśród osób w wieku 20 – 34 lat aż 76% z nich deklaruje, że chciałoby jeść więcej ryb owoców morza, a w grupie wiekowej 35 – 49 lat jest to 86%. Co wskazuje, że z roku na rok zapotrzebowanie na tego typu produkty będzie rosło.

Wyniki badania pokazują, że ryby i owoce morza cieszą się dużą popularnością, a Polacy wyrażają coraz większą chęć ich spożywania. Istnieje jednak wiele czynników, jak na przykład dostępność czy cena, które ostatecznie weryfikują czy deklaracje zostaną zamienione w czyny i pozwolą Polakom na prowadzenie zdrowszego trybu życia.

- Sektor owoców morza ma ogromy potencjał w kształtowaniu i umacnianiu nawyków żywieniowych konsumentów. Dla Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza i norweskiego przemysłu rybnego to wyzwanie, aby docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców z rzetelnymi informacjami i pomóc konsumentom w zrealizowaniu ich postanowień dotyczących włączenia większej liczby owoców morza do diety - mówi Moksness.

Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza jest spółką publiczną należącą do norweskiego Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa.