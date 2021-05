Polacy coraz chętniej sięgają po mięso paczkowane

- Zauważyliśmy, że w trakcie pandemii Polacy chętniej sięgają po mięso paczkowane - mówi Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG.

Dyrektor KRD-IG zauważa, że pandemia koronawirusa spowodowała, że konsumenci zmienili swoje przyzwyczajania co do miejsca robienia zakupów.

- W przypadku koszyka spożywczego dużo zyskały supermarkety czy dyskonty. Szczególnie, że to właśnie one ze względu na dużą liczbę placówek i możliwość obsłużenia większej liczby klientów były najchętniej odwiedzane. Takie sklepy miały również większe możliwości dopasowania się do nowych okoliczności, dzięki czemu wprowadziły ważne udogodnienia, jak na przykład możliwość zrobienia zakupów w nocy. Ważną rolę odegrały także sklepy własne marek, które w tym okresie odnotowywały wzrost liczby klientów - podsumował.

