Polacy i promocje: Nagrody pieniężne motywują bardziej niż nagrody rzeczowe

Rabaty, które są najczęściej wybieraną przez firmy formą promocji (sięga po nie aż 53% przedsiębiorstw), są atrakcyjne tylko dla 41% konsumentów.

Obecnie dużo większą wartość mają te nagrody, które stanowią realne wsparcie budżetu uczestników, a przy tym dają wolność decydowania o sposobie i czasie ich realizacji.

Jak wynika z najnowszego badania Sodexo, 7 na 10 osób, które w ciągu ostatniego roku brały udział w programach lojalnościowych, loteriach, konkursach lub innych akcjach promocyjnych potwierdza, że najbardziej motywują ich nagrody pieniężne, a nie nagrody rzeczowe czy rabaty, które wskazuje mniej niż połowa ankietowanych. Ponad połowa przyznaje też, że nagrodę pieniężną może przeznaczyć na coś, na co normalnie nie mogliby sobie pozwolić.

- Postrzeganie nagród przez uczestników programów promocyjnych związane jest nie tylko z ich sytuacją finansową, ale także ze zmianą nawyków konsumenckich. Trafny dobór nagród w planowanej promocji wymaga więc spojrzenia na nią oczami klienta. Jeśli znamy jego problemy, potrzeby i oczekiwania, to ta wiedza z pewnością pomoże nam wyznaczyć słuszny kierunek. Wyniki naszego ostatniego badania potwierdzają, że warto postawić na takie nagrody, które dają uczestnikom wolność decydowania, na co, oraz kiedy i jak zostaną one przez nich zrealizowane. Tą swobodę wyboru ceni sobie ponad 72 proc. badanych - mówi Karol Kamas, dyrektor marketingu i rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services.

Internet Polakom nie straszny

W Internecie kupuje już 84% internautów. Konsumenci, którzy przyznali, że to właśnie nagrody pieniężne motywują ich do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych, wskazali, że cyfrowa forma takiej nagrody jest dla nich atrakcyjna. Tego zdania było ponad 4/5 ankietowanych. Co więcej, tę formę za bardzo atrakcyjną uznało niemal 40% respondentów.