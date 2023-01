Polacy inaczej zarządzają budżetem domowym

Od wiosny ubiegłego roku agencja badawcza Inquiry prowadzi cykliczne badanie dotyczące wzrostu cen oraz dotkliwości tego zjawiska dla polskich konsumentów. Ogromna większość Polaków dostrzega wzrost cen w przypadku większości kategorii produktów i usług. Jednak po raz pierwszy od wielu miesięcy w grudniu odsetek ten spadł o kilka punktów procentowych.

90% Polaków dostrzega wzrost cen

Badanie pokazuje, że w grudniu 90% Polaków dostrzegało wzrost cen (wobec 93/94% w poprzednich miesiącach). Nadal najwięcej Polaków dostrzega wzrost cen mięsa i wędlin (71%), a następnie pieczywa (63%) oraz nabiału (60%). Wskazania te są jednak o kilka punktów procentowych niższe w porównaniu do października i listopada ubiegłego roku. W ostatnim miesiącu zdecydowanie wzrósł poziom wskazań na ryby – najprawdopodobniej ze względu na częstszy zakup tej kategorii w okresie świątecznym.

Mieszkańcy miast silniej odczuwają wzrost cen

Ponadto, choć w październiku istotnie zwiększył się odsetek Polaków zauważających wzrost cen produktów niespożywczych i usług, to w kolejnych miesiącach wynik ten zaczął spadać. Obecnie wzrost cen w tym obszarze zauważa 80% badanych. Znacząco częściej wzrost cen usług wskazywany jest wśród mieszkańców dużych miast. Przede wszystkim odczuwamy wysokie ceny energii i gazu, opłat za mieszkanie oraz usług gastronomicznych. Znów jednak odsetek osób wskazujących te kategorie spadł w grudniu wobec dwóch wcześniejszych miesięcy.

Nadal dla 2/3 Polaków obecny wzrost cen jest dotkliwy (62%), przy czym zdecydowanie częściej odczuwają go kobiety. Niezmiennie wpływa to również na nasze zachowania zakupowe: przede wszystkim częściej szukamy promocji, wybieramy tańsze produkty, a także tańsze sklepy. Co trzeci badany rezygnuje z rozrywki (kino, teatr, koncerty), a co czwarty z usług gastronomicznych.

Co czwarty dorosły Polak odczuwa obawy związane z terminową spłatą swoich zobowiązań

Na stałym poziomie od kilku miesięcy utrzymuje się odsetek Polaków, którzy zaobserwowali zmniejszenie dochodu w ich gospodarstwie domowym wobec 2021 roku (około 50%). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że odsetek Polaków oczekujących, że ich dochód zmaleje w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmalał o kilka punktów procentowych (obecnie takie oczekiwania deklaruje 41% badanych). Nadal jednak co czwarty dorosły Polak odczuwa obawy związane z terminową spłatą swoich zobowiązań.

Nasze dane wyraźnie wskazują na wyhamowanie trendu związanego z odczuwalnym wzrostem cen i pogarszającymi się nastrojami Polaków. Mimo że inflacja jeszcze nie odpuszcza, Polacy prawdopodobnie nauczyli się inaczej zarządzać swoim budżetem domowym. Dodatkowo, w okresie świątecznym sklepy i sieci handlowe wprowadziły szereg promocji i ofert dla klientów – dodaje Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry.