Polacy kochają wyprzedaże. Na letnie promocje skuszą się prawie wszyscy

- Jak pokazują ustalenia badawcze NEINVER, ale również wyniki odwiedzin i sprzedaży w branży handlowej w drugim kwartale tego roku, klienci wracają na zakupy. To bardzo dobry sygnał dla rynku, który należy efektywnie spożytkować, dbając o dobrą ofertę produktów i pozytywne doświadczenia zakupowe na miejscu – mówi Natalia Wiśniewska, Marketing Manager NEINVER. - Co ważne dla centrów outletowych, klienci przykładają dużą wagą do ostatecznej ceny produktu podczas wyprzedaży i stawiają na ulubione marki, zwłaszcza te, na których produkty nie mogą sobie pozwolić w innych okresach roku, poza wyprzedażami – podkreśla Natalia Wiśniewska.

Ile wydamy na letnich wyprzedażach?

Podczas letnich wyprzedaży najwięcej klientów (35%) deklaruje wydatki w granicach 200 zł - 500 zł. Nieco mniejsza grupa (30%) w ogóle nie określa finansów, które gotowa jest wydać w czasie zakupów. 21 % klientów planuje przeznaczyć więcej niż 500 zł, natomiast 11% badanych przeznaczy mniej niż 200 zł.

Największa grupa klientów wybiera się na letnie zakupy do centrów outletowych – to 56 % badanych. 43% planuje zaopatrzyć się w regularnych centrach handlowych, natomiast 36% będzie kupować w internecie, zarówno w sklepach konkretnych marek jak i na platformach sprzedażowych. Najbardziej interesują ich letnie kolekcje ubrań (46%) oraz buty i akcesoria (42%). Rzeczy na wakacyjne wyjazdy, jak stroje kąpielowe i walizki, planuje kupić 33% badanych. W kręgu zainteresowania uczestników wyprzedaży są również buty sportowe (28%) oraz odzież oficjalna (15%).

Przy wyborze produktu klienci najczęściej kierują się ostateczną ceną (43%). Blisko 28% zwraca uwagę na wysokość samej obniżki. 27% osób poszukuje marek, na które nie może sobie pozwolić poza wyprzedażą. Tyle samo kupuje produkty ulubionych marek bez względu na wysokość rabatu. Aż 87% badanych robi zakupy dla siebie. Ponad 30% zaopatrzy w stroje również dzieci, a 28% partnera i partnerkę.

Udział w letnich wyprzedażach deklaruje ponad 95% badanych. Blisko 5% osób nie wybiera się jednak na zakupy w tym czasie, jako powód podając najczęściej konieczność ograniczenia wydatków (34%) oraz chęć bycia eko (28%). 15% osób niezainteresowanych letnimi wyprzedażami planuje zaopatrzyć się w second handach.

Badanie internetowe NEINVER wykonane zostało przy wykorzystaniu własnych narzędzie badawczych na próbie 1260 osób. To mieszkańcy dużych miast i okolic Warszawy, Poznania, Krakowa i Gliwic, gdzie obecne są centra outletowe FACTORY, zarządzane przez NEINVER.

Klienci outletów FACTORY stawiają na atrakcyjne promocje

Podobne badanie zostało wykonane wśród ponad 3200 klientów sieci pięciu outletów FACTORY, obecnych na zakupach, a jego ustalenia są zbieżne z wynikami badania internetowego.

49% uczestników wybiera zakupy w outletach ze względu na atrakcyjne promocje. Pozostali decydują się na wizyty w salonach outletowych ze względu na wysokie rabaty (37,1%), szeroki wybór marek (36,2%) i wygodny dojazd (23,6%).