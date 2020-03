Jak branża piekarnicza zareagowała na zagrożenie koronawirusem? Czy Polacy kupują pieczywo "na zapas"? Jak przechowywać pieczywo w domowych warunkach, by przedłużyć jego ważność? M.in. na te pytania odpowiada serwisowi portalspozywczy.pl Jacek Górecki, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa i Cluster Managing Director Poland & Hungary w Lantmännen Unibake Poland.

Jak branża piekarnicza zareagowała na zagrożenie koronawirusem?

Jacek Górecki, wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa i Cluster Managing Director Poland & Hungary w Lantmännen Unibake Poland: Lantmännen Unibake, jak i inne firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Producentów Pieczywa spełniają ważne zadanie społeczne w zakresie zapewnienia dostaw żywności.

Chronimy naszych pracowników, wspieramy naszych klientów, a także służymy interesom społeczności na całym świecie. Uważnie śledzimy rozwój epidemii i podejmujemy niezbędne działania łagodzące jej wpływ.

Czy w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zwiększyliście produkcję?

Produkcja pozostała na dotychczasowym poziomie, ale dostosowujemy ją do zmienionego zapotrzebowania.

Czy sprzedaż pieczywa aktualnie rośnie? Czy Polacy kupują pieczywo "na zapas"?

Wydaje się, że Polacy kupili część pieczywa na zapas, w szczególności pieczywa pakowanego, o dłuższym terminie przydatności do spożycia. Natomiast jeszcze jest za wcześnie, by ocenić, czy trend ten się utrzyma, czy konsumenci będą odnawiać zapasy, czy też zakupy pieczywa pakowanego wrócą do poziomu sprzed ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. Będziemy obserwować popyt w kolejnych tygodniach. Dziś trudno jest określić trend w tej wyjątkowej sytuacji.

Jak przechowywać pieczywo w domowych warunkach, by przedłużyć jego ważność?

Po pierwsze warto kupić pieczywo dobrej jakości, z krótkim, prostym składem. Mrożenie jest naturalną i najlepszą metodą konserwacji żywności, również pieczywa. Produkty nie tracą swoich właściwości i są pełnowartościowe.

Ostatnio Instytut Żywienia i Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przeprowadził badanie, którego wyniki potwierdziły, że parametry produktów piekarniczych nie ulegają zmianie w wyniku mrożenia.

Warto zadbać, aby miejsce gdzie przechowujemy pieczywo było szczególnie czyste, odkażone aby zminimalizować pleśnienie pieczywa.

Jest wiele domowych sposób na odświeżenie pieczywa np.: owinąć w folię aluminiową i wstawić na kilka minut do rozgrzanego piekarnika lub spryskać delikatnie wodą, owinąć lnianą ściereczką

i wstawić na kilka minut do kuchenki mikrofalowej. Warto też pamiętać, że wysuszony chleb może być dodatkiem do różnych potraw - jako grzanki, bułka tarta itp.

Pieczywo pakowane hermetycznie czy pakowane w woreczek foliowy i pasteryzowane również utrzymuje dłużej trwałość.

